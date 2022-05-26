赴陸須持48小時內「兩次陰性」證明　陸委會：不是只針對台灣

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最新的防疫規定要求，搭乘兩岸出入境航班的旅客必須出示48小時內「兩次」PCR檢測陰性的證明，被認為是針對台灣目前疫情所採取的升級措施。對此，陸委會表示，大陸相關規定適用所用境外旅客，不是只針對台灣。

陸委會發言人邱垂正26日在例行記者會上說，自疫情爆發迄今，中國大陸因整體內外部的因素，以及疫情防控的需求，持續不斷調整其入出境防疫措施，對此次陸方再次調整相關規範，陸委會將持續觀察及了解，「相關規定適用所用境外｛旅客｝，不是只針對台灣。」

▼機場搭機人潮。（圖／記者林敬旻攝）



至於我方是否跟進相關措施，邱垂正指出，我國邊境防疫措施的部分，指揮中心以科學嚴謹的態度，依據疫情狀況及國內醫療量能，兼顧防疫的需求及正常生活的情況下，持續滾動檢討相關政策。

另外，對於陸委會員工的染疫情況，邱垂正表示，截至目前，陸委會共12人確診，佔陸委會總人數的4.8%，未影響業務運作，各項工作推動如常。

邱垂正還說，近日雖未接獲在陸國人因疫情無法返台請求協助的個案，但還是要提醒國人，如果確實有赴大陸的規劃，應將中共當前各項防疫措施，及可能產生的風險列入考量，避免造成個人財產、人身權益的損害。