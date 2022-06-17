「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理：不是因為跟風

▲兩位民眾抱著3雙運動鞋，排隊等退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，最近好市多有一雙F牌運動鞋超夯，尤其一雙不到800元讓不少人手癢跟買。怎料，他今（17）日去賣場退貨其他商品時，發現前方民眾就抱著F牌運動鞋，引發網友回應，「因為版有點小，沒試穿退貨機率挺高的」、「我家也要去退，因為有暇疵，不是因為跟風」。

本站報導《好市多上架夯鞋「不到800元」！網全吐血：才找代購買2倍價》，有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，看到一雙眼熟的運動鞋，原來是她4月請國外代購的鞋款，一雙要1000多元，如今好市多賣場只要759元，於是她決掉再買一雙回家。

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文章曝光後，底下網友熱議，「真的！我先前代購買1270元，前2日看到Costco才賣759元，真的是捶心肝」、「真的很便宜，我就是那個2個月前請代購買1千多的人」、「好嘔，我買1799」、「我也是那個請代購花了2倍價買的」、「真的，我也請代購買1千多～看到這價錢捶心肝」。

▲網友找代購，一雙要2倍價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



如今PO文短短一天，另有網友在同社團驚呼，「今天的退貨排隊隊伍中，想起之前好像才有人推這雙！」照片可見，兩位會員抱著3雙，尺寸分別為 US 8、US 9.5與US 11號，，正等待工作人員處理退貨。

但不少網友認為退貨合理，「我自己是帶了兩雙，給家裡雙親試穿，不要就退還回去」、「這兩個如果是一起的，很明顯就是各尺寸都買了，之後再退其他不合的吧」、「我自己也有一雙準備要退貨，也是一次帶兩雙接近的尺寸回家仔細試穿，為了要各穿厚、薄襪試穿，光靠眼睛看到的事情，不見得就是那樣負面喔」、「我家也要去退，因為有暇疵，不是因為跟風」、「有的是特價時買一些想轉賣，但賣不掉就回來退」。

不過也有網友眼尖發現，該款與上述夯球並非同款，「仔細看他們退的不是昨天那雙（那是女鞋只到9號），這是另外一雙男鞋」。

▼有網友表示，是幫家人購買，因尺寸不對才退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）