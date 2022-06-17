女兒辛苦存10萬「一通電話被騙光」！她崩潰喊：詐騙真該死

▲女學生一點一滴存了10萬元，卻被詐騙集團騙光。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

近年來詐騙層出不窮，許多人努力存錢，可能因為一通電話就什麼都沒了。一名女學生靠著獎學金、打工以及家裡給的生活費，努力存到了10萬元，本來想當成交換學生的基本開銷，卻一夕之間被騙光，讓母親相當崩潰，忍不住痛罵「詐騙集團該死」。

一名女子在「爆怨2公社」指控，女兒靠直獎學金、打工以及她贊助的生活費，一點一滴存到了10萬元，原先打算明年到國外當交換學生，上個月也如願考到資格，沒想到前幾天接到假客服的電話，被告知「買書訂單錯誤」，瞬間六神無主，上了詐騙集團的當。

女子指出，女兒被詐騙集團牽著鼻子走，還隔了一段時間才去報警，戶頭內的錢全部被領光，來不急凍結帳戶，女兒因此打電話來崩潰大哭，感到相當自責，讓當媽媽的十分痛苦。

▼女子分享女兒受騙的經過。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）



女子提到，她努力賺錢就是為了讓省吃儉用的女兒可以朝夢想邁進，卻因為一通電話、幾個步驟，導致努力存下來的錢全部消失，原本家境就已不富裕，但她希望女兒不被貧窮限制了夢想，如今錢被騙走，生活變得更加拮据，「真的覺得詐騙集團該死。」

網友們看完女子家中的遭遇，只能在下方留言安慰，「這個年頭要小心啊，沒辦法當學個教訓」、「唉，詐騙集團真的要全家死光光…害人不淺，我也是被騙過，慘」、「現在詐騙集團招數太多了，真的只能提高警覺，扯到金錢，投資，或是說網購沒成功要你再去匯款操作……都要先查明是否事實。當作經驗，小心再小心」、「所以詐騙犯都該死，不管是車手還是詐騙電話，不管你是騙阿嬤還是年輕人，就算盆洗手，都不值得原諒。」

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