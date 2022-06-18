重機正妹6點反駁「台北不如上海」！　她在上海出生選擇住台灣

記者崔子柔／綜合報導

在上海長大的YouTuber「金湯力」日前拍影片比較兩岸差異，認為台北不如上海，引起各界討論。而重機正妹Sylvia近日則列出6點反駁，「我是半個上海人，但我選擇住在台灣」。

Sylvia 14日在YouTube上傳影片指出，她在上海出生、台灣長大，回到上海時也能感受到強烈的文化衝擊，但台灣有6點讓她特別喜愛，包括台灣人較友善、豐富的自然環境、可以騎機車（上海禁止）、同婚合法、朋友都在台灣、習慣台灣生活，並分享她有次在台北車站時，後背包忘了關上，還有好心人上前提醒，若發生在國外，很可能已經遭竊。

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▲▼Sylvia熱愛重機，曾騎車環島。（圖／翻攝自instagram／sylvia_motor）



Sylvia認為，台灣在她心中贏過上海的關鍵在於「人情味」，她有次在馬路上出車禍，一旁的路人都主動來協助，比較家人在上海騎單車摔傷時，路人都視若無睹，另外，台灣人多數很樂意替外地人指路，而上海人上前攀談很多時候是想藉機騙錢，讓她感到差異甚大。

Sylvia最後提到，上海非常先進，台灣也有台灣的美，她兩邊都很喜歡，但仍選擇在台灣生活，她認為，台灣和其他城市比起來非常舒適，在很好的平衡點上，她遇到很多友善的人，騎車走遍各地體驗台灣的美，已經深深的愛上這裡。