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周末限定！超商「霜淇淋買1送1」連2周要搶吃

▲▼全家X嵜本 SAKImoto Bakery聯名「蜜蜜開心果霜淇淋」綜合口味。（圖／業者提供）

▲超商連2周周末限定吃霜淇淋買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

加碼了！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」的全家超商驚喜宣布，即日起至6月底每逢周五至周日都能爽吃「霜淇淋同品項買1送1」，不限口味直接吃到爽；另，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」今（17）日則推限時1天「MINE、OURS桶裝冰淇淋買1送1」等吃，冰控們通通不能放過。

全家祭出6月周末限定吃「Fami!ce霜淇淋同品項買1送1」優惠活動，即日起至6月19日、6月24日至6月26日限定6天登場，無論是想吃經典口味，還是最新的「蜜蜜開心果霜淇淋」全部一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼COLD STONE歡樂桶冰淇淋「買1送1」。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE歡樂桶冰淇淋「買1送1」。（圖／COLD STONE提供）

另，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」今（17）日也有限時1天「MINE、OURS桶裝冰淇淋買1送1」，限同尺寸但不限口味，並以價低者為贈送品項，無論是經典香奶冰淇淋、人氣草莓冰淇淋，還是最新季節限定芒果冰通通有大容量桶裝，買回家邊追劇邊吃簡直滿足到不行。

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關鍵字：

美食情報全家霜淇淋COLD STONE買1送1

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