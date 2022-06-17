有機營養午餐公共採購國際論壇開幕　侯友宜：讓世界看見新北

▲新北市侯友宜市長主持「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」開幕致詞。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與國際有機農業組織合作於6月17日至19日辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，邀集8國分享有機公共採購經驗。新北市長侯友宜今（17日）主持開幕致詞表示，新北市為全台第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，讓世界看見台灣，也促進國際有機農業發展。

侯友宜於開幕致詞時表示，新北市政府為全台第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，在學校營養午餐政策方面，不僅媒合有機農友及學校，更著重於守護校園食品安全，於2020年首創「食安智慧監控中心」，透過智能科技，遠端監控料理過程溫度及餐點出車與到校時間，即時掌握異常訊息。

▲「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」於6月17日至6月19日舉辦，來自法國、挪威、阿根廷等37個國家線上參與，上線人數超過200人。

侯友宜說，在疫情學校停課期間，推出「雙菜雙保」，保證銷售及保障價格機制，以及「美味農業得來速」政策穩定農產銷售，也推出「幸福保衛站&好日子愛心大平台」與「好日子愛心大平台待用餐計畫」等政策，協助弱勢民眾也能度過難關。

新北市政府長期致力於有機友善農業推動，並將聯合國永續發展目標（SDGs）納入施政目標，本次與國際有機農業組織合作辦理論壇，邀請各國代表分享各自推動有機營養午餐案例，除了讓世界看見台灣，也促進國際有機農業發展。

▲新北市長侯友宜出席食安智慧監控中心啟用。

主辦單位表示，18日將由法國穆昂薩爾圖市副市長Gilles Perole於會中分享學校營養午餐全部使用有機食材經驗、瑞典政府餐飲部主管Sara Seing分享校餐推廣經驗及塔尚尼亞巴巴蒂市Nawka私立中學校長Elias Lyo分享營養午餐及校園菜園推動案例。

主辦單位說，19日則分別由南韓、日本及阿根廷代表分享當地營養午餐狀況及未來發展機會。本次論壇全程以線上方式辦理，並有中英同步口譯，歡迎有興趣的民眾趕緊線上報名，報名網址：https://www.ceioma.org/?p=609。

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