　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

綠了5年！老婆出軌男閨蜜　人夫看穿卻裝傻「原因超暗黑」

中國一名男子知道妻子出軌，卻假裝什麼都不知情。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國一名男子知道妻子出軌，卻假裝什麼都不知情。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

正常來說，若得知另一半出軌，一般人會選擇攤牌，不過中國卻有一名58歲男子，知道妻子不忠誠，卻沒有選擇離婚，更忍受了5年，背後原因也曝光了。

根據《搜狐》報導，男子在工廠工作時認識現任妻子，「我覺得我的她很漂亮，而且她也是一個很開朗的女人，我見她第一面就瘋狂地喜歡上她了」。然而對方不喜歡他，喜歡的是工廠另一個男同事，偏偏男同事又不喜歡她，後來男同事變成她的閨蜜，和其他女同事在一起，關係錯綜複雜。

現任妻子非常傷心，時常找男子訴苦，後來甚至為了報復男閨蜜，選擇和他在一起。男子認為，不管是出於什麼原因，只要能和她在一起，就覺得很開心，「所以我很努力的對她好，我希望用我的好來溫暖她，讓她慢慢愛上我」，果然皇天不負苦心人，他如願抱得美人歸，2人也結婚了。

妻子偷吃男閨密5年　人夫裝不知情吐「暗黑真相」：感覺挺好的

▲男子如願和心愛的人在一起並結婚。（示意圖／翻攝自pexels）

男子提到，剛結婚的幾年非常辛苦，因為父母都沒工作，沒什麼收入，他們只能靠自己，省吃儉用過日子，連衣服都捨不得買，讓他覺得愧對妻子，「覺得她跟我在一起過苦日子，真的非常心疼她」。好在經過努力，生活慢慢變好，還買了房子和車子，過上理想中的生活，讓周遭的人都十分羨慕。不只如此，他們還生下一個兒子，兒子考上了名校，大學畢業後當律師，因此他們每次說起兒子時，都非常地驕傲。

妻子偷吃男閨密5年　人夫裝不知情吐「暗黑真相」：感覺挺好的

▲男子和妻子育有一個兒子。（示意圖／翻攝自pexels）

男子本來以為妻子會和她一直幸福下去，沒想到男閨蜜因為離婚，跑來找妻子訴苦，2人竟然舊情復燃。當他知道這件事時選擇裝傻，原因在於他把妻子當成免費保母，「因為她做了對不起我的事情，所以她會很用心的照顧我，我覺得這樣還是很好的」。

男子透露，自從妻子和男閨蜜出軌後，開始努力對他好，也不敢對他發脾氣，在家會做完所有的家務，還會把家裡收拾得很好。以前妻子很懶惰，不喜歡做家事，基本上家事都是他在做，現在像是完全變了一個人似的，不過他很享受這樣的改變。

妻子偷吃男閨密5年　人夫裝不知情吐「暗黑真相」：感覺挺好的

▲男子選擇靜觀其變。（示意圖／翻攝自pexels）

男子認為，這種感覺挺好的，有一個免費的保母何樂而不為？因為自己年紀也不小了，不想折騰離婚分手，而且如果選擇離婚，妻子肯定會和男閨蜜在一起，「我不想看到他們幸福，如果他們過得幸福，我反而覺得難受，覺得我以前受的那些苦白受了」。

男子坦言，妻子到現在還不知道自己已經知情了，「她總覺得她的保密工作做得很好，總覺得我是傻的，什麼都不知道」，有時候看到妻子努力偽裝，讓他覺得挺好笑的，像是在看表演的感覺。

延伸閱讀
納豆狂叫女友「一連串酒店小姐名字」　依依超無奈：幽默感依舊
超過台灣人平均身高　美CDC公布「猴痘性行為指南」…想壞壞保持這距離最安全
拜金女轉愛「74歲美國大爺」　前男友驚知她「只為了拿5千元」分手崩潰

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
新北男狂砍111刀弒父　判死定讞自我了結
交往9年不婚！丫頭老公曝「決心迎娶關鍵」惹哭她
林昶佐離家一個月　Doris曝當「無情母女」：不想看到還不行
她「5部位詭異發黑」嘴也變色！醫一驗驚：機率10萬分之1
唐綺陽預告接下來將遇重大轉變！「大家不會太好過」
嘉義太陽能光電爆炸！2000頭豬慘遭電死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

綠了5年！老婆出軌男閨蜜　人夫看穿卻裝傻「原因超暗黑」

酒醉女失足掉下水道　嫌自己臭狂喊「不要救我！」拒救援

聘公關助台美互動　陸外交部：這只是台當局孝敬美國的冰山一角

第三艘航母「福建艦」下水　首顆氫彈試爆、神舟12號發射都發生在617

PK美航母「福特號」！　陸003號「福建艦」用最新電磁彈射技術

瘋傳唐山舞蹈生被性侵「刀捅下體」打斷腿爬2公里救助…官方闢謠

陸「天下糧倉」大總管落馬　任糧食儲備局長5年曾高喊「貪腐零容忍」

離譜政法教授炫耀出軌　公開批評「女人是危險動物」丟工作

大陸多地取消「常態化核酸檢測」或查驗證明　網友一面倒叫好

618購物節「快遞變慢遞」　疫情難控！陸商家直接拒發上海

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

綠了5年！老婆出軌男閨蜜　人夫看穿卻裝傻「原因超暗黑」

酒醉女失足掉下水道　嫌自己臭狂喊「不要救我！」拒救援

聘公關助台美互動　陸外交部：這只是台當局孝敬美國的冰山一角

第三艘航母「福建艦」下水　首顆氫彈試爆、神舟12號發射都發生在617

PK美航母「福特號」！　陸003號「福建艦」用最新電磁彈射技術

瘋傳唐山舞蹈生被性侵「刀捅下體」打斷腿爬2公里救助…官方闢謠

陸「天下糧倉」大總管落馬　任糧食儲備局長5年曾高喊「貪腐零容忍」

離譜政法教授炫耀出軌　公開批評「女人是危險動物」丟工作

大陸多地取消「常態化核酸檢測」或查驗證明　網友一面倒叫好

618購物節「快遞變慢遞」　疫情難控！陸商家直接拒發上海

趙少康揪蔡英文罵ECFA金句　開嗆：何時才要廢？

專訪／神隱當農夫10年！海登克里斯坦森重返《歐比王》　親口吐關鍵

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

疑太陽能設備電桶失效！嘉縣溪口600隻豬被電死電癱　含250頭種母豬

眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

陶晶瑩被小黃司機點唱！　口罩一脫「他樂歪尖叫」：賞我1100元欸

台中21坪法拍屋1891萬成交　買屋就送176坪違建「爽當包租公」

證明3500萬價值！高國豪透露就是投進這記三分球後信心爆棚

女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

王威晨微笑符號有原因　助總談9天8場先發調度

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

3寶媽嫌生女送人　15年後兒罹病慘了

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

山西女遭7人扒光圍毆　警方證實6人落網

網紅癌逝當大體老師！最後日子尪超暖反應逼哭網

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」

女大生嫌父母窮　要求DNA鑑定...結果傻了

直播逃稅被罰4.8億　中國全網：徐國豪是誰？

陸45歲AI專家猝死震驚業界 曾為阿里「刷臉支付」領路人

唐山舞蹈生被性侵刀捅下體？官方闢謠

流浪狗仔越養越怪　長不大爪如熊掌

河北省委主要負責人：極其惡劣、從嚴從快查辦！

有人召喚神龍！ 「七星連珠」平均77年一遇...古代被視為不祥之兆

OL震撼巨乳醫嘆從業以來最大！縮胸切掉2.5kg

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面