綠了5年！老婆出軌男閨蜜　人夫看穿卻裝傻「原因超暗黑」

▲中國一名男子知道妻子出軌，卻假裝什麼都不知情。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

正常來說，若得知另一半出軌，一般人會選擇攤牌，不過中國卻有一名58歲男子，知道妻子不忠誠，卻沒有選擇離婚，更忍受了5年，背後原因也曝光了。

根據《搜狐》報導，男子在工廠工作時認識現任妻子，「我覺得我的她很漂亮，而且她也是一個很開朗的女人，我見她第一面就瘋狂地喜歡上她了」。然而對方不喜歡他，喜歡的是工廠另一個男同事，偏偏男同事又不喜歡她，後來男同事變成她的閨蜜，和其他女同事在一起，關係錯綜複雜。

現任妻子非常傷心，時常找男子訴苦，後來甚至為了報復男閨蜜，選擇和他在一起。男子認為，不管是出於什麼原因，只要能和她在一起，就覺得很開心，「所以我很努力的對她好，我希望用我的好來溫暖她，讓她慢慢愛上我」，果然皇天不負苦心人，他如願抱得美人歸，2人也結婚了。

▲男子如願和心愛的人在一起並結婚。（示意圖／翻攝自pexels）

男子提到，剛結婚的幾年非常辛苦，因為父母都沒工作，沒什麼收入，他們只能靠自己，省吃儉用過日子，連衣服都捨不得買，讓他覺得愧對妻子，「覺得她跟我在一起過苦日子，真的非常心疼她」。好在經過努力，生活慢慢變好，還買了房子和車子，過上理想中的生活，讓周遭的人都十分羨慕。不只如此，他們還生下一個兒子，兒子考上了名校，大學畢業後當律師，因此他們每次說起兒子時，都非常地驕傲。

▲男子和妻子育有一個兒子。（示意圖／翻攝自pexels）

男子本來以為妻子會和她一直幸福下去，沒想到男閨蜜因為離婚，跑來找妻子訴苦，2人竟然舊情復燃。當他知道這件事時選擇裝傻，原因在於他把妻子當成免費保母，「因為她做了對不起我的事情，所以她會很用心的照顧我，我覺得這樣還是很好的」。

男子透露，自從妻子和男閨蜜出軌後，開始努力對他好，也不敢對他發脾氣，在家會做完所有的家務，還會把家裡收拾得很好。以前妻子很懶惰，不喜歡做家事，基本上家事都是他在做，現在像是完全變了一個人似的，不過他很享受這樣的改變。

▲男子選擇靜觀其變。（示意圖／翻攝自pexels）

男子認為，這種感覺挺好的，有一個免費的保母何樂而不為？因為自己年紀也不小了，不想折騰離婚分手，而且如果選擇離婚，妻子肯定會和男閨蜜在一起，「我不想看到他們幸福，如果他們過得幸福，我反而覺得難受，覺得我以前受的那些苦白受了」。

男子坦言，妻子到現在還不知道自己已經知情了，「她總覺得她的保密工作做得很好，總覺得我是傻的，什麼都不知道」，有時候看到妻子努力偽裝，讓他覺得挺好笑的，像是在看表演的感覺。

延伸閱讀

▸ 納豆狂叫女友「一連串酒店小姐名字」 依依超無奈：幽默感依舊

▸ 超過台灣人平均身高 美CDC公布「猴痘性行為指南」…想壞壞保持這距離最安全

▸ 拜金女轉愛「74歲美國大爺」 前男友驚知她「只為了拿5千元」分手崩潰