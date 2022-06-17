【廣編】史上首支可盤旋舞動金門高粱酒！110顆施華洛世奇元素水晶助「神話愛情鳥」再現

▲陶晶瑩和李李仁歷經時光歲月的磨練，淬鍊出如高粱般香醇濃烈的愛情。

圖、文／黑松提供

神話愛情之鳥翩然降臨，史上首支會盤旋舞動的「晶生相伴金門高粱酒」奢華上市！黑松聯手金門酒廠，打造首款「比翼鳥」概念的愛情主題酒，110顆施華洛世奇元素水晶鑲嵌且純金包覆的「比翼鳥」，舞動在心形酒瓶上，是最閃亮的愛情信物。並特別選於520告白日進行首批灌裝，盛裝窖藏3年的陳高，前中後味豐富，品牌還邀請模範夫妻藝人陶晶瑩、李李仁首度開箱，品味愛情的多樣風味，20,000瓶即日起限量販售。

「晶生相伴酒」採用110顆施華洛世奇元素水晶鑲嵌，並用純金包覆而成的「比翼鳥」，設計意涵以西方的鑽石恆久遠，融合東方的情比金堅，一起見證愛情永恆，將情人誓約化為工藝精品。金色「比翼鳥」背部為花式石銘心水晶，鳥身鳥翼皆鑲嵌白色及水藍色的施華洛世奇元素水晶，更為閃耀奪目，加上如同鑽石切割面的心形酒瓶設計，是史上最閃愛情聖物，讓藝人陶晶瑩盛讚「這根本是藝術品，太美了！」談到經營婚姻的祕訣，李李仁說：「人生最幸福的事，就是找到可以一起對飲的伴侶」他舉起酒杯：「生活的難事，一杯酒解決不了，那就來兩杯，這就是窖藏3年陳高的愛情風味。」即日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售。

跨足數位潮流，品牌推出限量10組的「晶生相伴酒」賦能NFT，圖像以3D建模完美呈現精湛工藝，每個NFT首位持有者至金酒指定直營門市購買「晶生相伴酒」實體商品還可兌換精美贈品。