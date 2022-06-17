【廣編】茶酒控必收！精釀系「臺虎╳CHOYA焙茶梅啤酒」台灣限定發售中

▲日本國民梅酒品牌CHOYA與臺虎精釀聯手打造啤酒新作「臺虎╳CHOYA焙茶梅啤酒」。

圖、文／黑松提供

日本國民梅酒品牌CHOYA繼2021年與「臺虎精釀」聯名推出「紀州南高梅啤酒」在社群上獲得廣大迴響，今年再次聯手打造啤酒新作「臺虎╳CHOYA焙茶梅啤酒」，選用日本最頂級梅子品種「紀州南高梅」入酒，輔以日本靜岡焙茶共同釀造，梅子的酸甜平衡了啤酒花的苦澀，清爽而鮮明的精釀啤酒風味非常適合夏天來上一罐，即日起於全家便利商店搶先開賣。

焙茶口味的啤酒在日本相當盛行，近年來台灣也有許多酒吧出現「以茶入酒」的特色調酒。本次CHOYA與臺虎再度聯名，選用夏日艾爾啤酒為基底，將100%日本產「紀州南高梅」入酒，輔以日本靜岡焙茶共同釀造，一入口後嚐到的是南高梅的清新酸甜感，緊接著日式焙茶特有的堅果、木質調性濃郁茶香撲鼻而來，揉合低調的麥芽氣息帶出多層次的風味，最後隨著宜人的茶韻優雅回甘。「臺虎╳CHOYA焙茶梅啤酒」酒精濃度5%，清爽的酒體帶有茶香及梅香，加上順口的氣泡調和出更佳的口感，讓人輕鬆享受微醺時光。

瓶身設計上則以墨綠色焙茶及麥芽之動態元素，搭配日本靜岡山林樹木紋樣，呈現茶酒合一形象。「臺虎╳CHOYA焙茶梅啤酒」即日起於全家便利商店搶先上市，建議售價單罐99元，售完為止。欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA