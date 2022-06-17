想帶朋友吃滷肉飯「台北最頂是哪家」？　網推這間：真心不騙

▲大多數人都吃過滷肉飯。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者李芷萱／綜合報導

你心中最強的滷肉飯是哪一家？一名網友近日表示，想帶朋友吃滷肉飯，希望有人能推薦位於台北，好吃且用餐環境又比較乾淨的店家，引起熱烈討論，有人推薦分店眾多的鬍鬚張「環境好、品質穩定」，還有人推三元號，「技術含量較高」，也有老饕建議可以往新北找，「三重五燈獎」、「 今大，沒有之一」。

原PO在PTT表示，他覺得北投矮仔財很好吃，尤其加上排骨酥湯跟滷豆腐更是妙不可言，不過礙於用餐環境可能會讓住美國的朋友嚇死，所以想問網友除了鬍鬚張之外，覺得台北最頂的滷肉飯，用餐環境又不錯的是哪一間？對此不少人建議原PO往新北找，並大推三重的今大，「今大好吃」、「今大沒有之一」、「三元號、今大都好吃，台南口味就是讚。」

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▲網友認為鬍鬚張的用餐環境不錯。（示意圖／資料照）

但也有人認為比今大好吃的店家有很多，「三元號真心不騙」、「三元號旁邊還有龍鳳號」、「三元號，有裝潢的，不過很不北部」、「三元號，技術含量較高，肥肉要做好吃簡單，瘦肉要做好吃很濃很難」、「萬華小王煮瓜+1，三重的幾間都很普。」不過有網友注意到原PO的需求包括「用餐環境不錯」，直呼「考慮到用餐環境，傳統滷肉飯店家應該沒幾間合格」，「這需求最重要的不是好吃，而是用餐環境，所以還是鬍鬚張」、「就真的是鬍鬚張，環境好、品質又穩定。」