勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

▲航海王大手筆發2000份雞排。圖與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／2派克脆皮雞排）

記者曾筠淇／綜合報導

金州勇士17日在NBA總冠軍G6打出強勢表現，在「咖哩大神」柯瑞全場狂轟34分、7籃板、7助攻宰制級表現下，勇士以4勝2敗登頂封王，經歷過去兩季挫敗後，勇奪2021-22賽季NBA年度總冠軍。對此，就有網友開心得決定發雞排慶祝，而仔細看看發文者的帳號，原來他是PTT「航海王」。

航海王（robertshih）今天中午在PTT的NBA和G-S-WARRIORS板上貼文，直呼「恭喜勇士重返榮耀！Curry榮獲FMVP」，所以決定發雞排慶祝，他將持續聯繫可匯款的雞排店，希望可以發到2000片。

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▲勇士4冠班底賽後開心合影留念。（圖／CFP）

至於要怎麼拿到雞排？到店必須說出通關密語「恭喜金州勇士總冠軍，Curry榮獲FMVP」，一人限領一份，直到發完為止。可領取雞排的店家如下：（另有500片的發放地點航海王持續和店家聯絡中）

派克雞排光華店

地址：台北市中正區八德路一段82巷9弄20號

份數：500份（分兩輪，領完為止）

發放時間：

12:30~15:30有250份

16:30~19:00有250份

派克脆皮雞排內湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄4號

份數：500份（分兩輪，領完為止）

發放時間：

12:30~15:30有250份（第一輪已發完）

16:30~19:00有250份

派克脆雞排吳興街店

地址：台北市信義區吳興街21號

份數：300份（一輪領完為止）

發放時間：12:30起可領（目前剩下20份雞塊）

派克雞排七張店

地址：新北市新店區寶橋路1巷2號

份數：200份（一輪領完為止）

發放時間：16:30起可領

記者16:25致電吳興街店，店家表示目前雞排已經全數發放完畢，只剩下20份雞塊，若要領取要快。

消息曝光後，底下網友也紛紛直呼，「搭高鐵了」、「一個！勇勇讚啦」、「很有誠意欸」、「大手筆唷」。還有網友得知原PO是「航海王」之後，不禁表示「想說誰財力這麼兇，原來是航海王大大」、「推航海王爸爸」、「航海王耶！有神快拜」。

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