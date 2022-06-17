　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有民眾投保防疫險後，竟期待確診賺錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

近期一波本土疫情飆升，使得防疫險需求大增，不過卻傳出有人將防疫險視為「賺錢」機會，投保後便一心期待確診。一名網友即表示，他的一名保險業朋友，看到客戶因為確診領了很多理賠金，於是期待能夠確診，讓她聽完相當傻眼，曾經確診過的網友則無奈表示，「他一定不知道確診被關起來和後遺症的絕望...」

一名網友在「爆怨2公社」發文表示，朋友從事保險業，最近和她聊天的時候提到，有些客戶跟她買了防疫險後，如今確診領了很多錢，她的客戶都相當開心，因此「她很期待自己也確診，就可以領理賠金」，他的朋友覺得染疫就跟輕微感冒一樣，讓原PO聽完相當傻眼，「大家會因為買了保險，很希望自己生病，來領理賠金嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多人看完直呼太誇張，「後遺症很不舒服」、「萬一染疫有後遺症，吃東西都是大便味的時候，後悔都來不及」、「雖然我有買防疫險，但我一點也不想確診，保險只是預防用的」、「後遺症留一輩子10萬換健康？」

更有曾經確診過的網友出面表示，「他一定不知道確診被關起來和後遺症的絕望，確診時，全身痛，無法睡，呼吸困難，暈眩，無力，狂咳嗽咳痰……，線上看診四次……，痊癒後，疲倦，早晚吃支氣管擴張藥，尋麻疹，頭痛，全身痛，無力」、「我因為確診不舒服到現在，我有後遺症」。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
新北男狂砍111刀弒父　判死定讞自我了結
交往9年不婚！丫頭老公曝「決心迎娶關鍵」惹哭她
林昶佐離家一個月　Doris曝當「無情母女」：不想看到還不行
她「5部位詭異發黑」嘴也變色！醫一驗驚：機率10萬分之1
唐綺陽預告接下來將遇重大轉變！「大家不會太好過」
嘉義太陽能光電爆炸！2000頭豬慘遭電死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

盤點13處風管區設立公告　佔用車位露營野炊「最高罰5萬元」

學生單日+5154！確診總數逾30.6萬　全台4381所園校停課

大麥沒了！基隆漢堡王6／19也傳歇業　網淚：肯德基爺爺要撐住啊

動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

淡水老街買到「1超夯伴手禮」卻搖頭！他點破致命傷　網全認同

遠距戀愛6年！她奔租屋處給驚喜　驚見「手搖飲料1細節」炸綠光

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

盤點13處風管區設立公告　佔用車位露營野炊「最高罰5萬元」

學生單日+5154！確診總數逾30.6萬　全台4381所園校停課

大麥沒了！基隆漢堡王6／19也傳歇業　網淚：肯德基爺爺要撐住啊

動畫大師高畑勲展來台！被稱知識巨人⋯與宮崎駿關係「他們2人才懂」

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

淡水老街買到「1超夯伴手禮」卻搖頭！他點破致命傷　網全認同

遠距戀愛6年！她奔租屋處給驚喜　驚見「手搖飲料1細節」炸綠光

專訪／神隱當農夫10年！海登克里斯坦森重返《歐比王》　親口吐關鍵

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

疑太陽能設備電桶失效！嘉縣溪口600隻豬被電死電癱　含250頭種母豬

眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

陶晶瑩被小黃司機點唱！　口罩一脫「他樂歪尖叫」：賞我1100元欸

台中21坪法拍屋1891萬成交　買屋就送176坪違建「爽當包租公」

證明3500萬價值！高國豪透露就是投進這記三分球後信心爆棚

女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

王威晨微笑符號有原因　助總談9天8場先發調度

「貓王上身」奧斯汀巴特勒改不回去了！　初見湯姆漢克驚呼：是胡迪

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

快訊／增154例死亡！今本土+55187

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

「正確倒鮮奶」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖高大鮮乳

陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒　羅一鈞：部長不認識他

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

勇士封王！他發2000片雞排「通關密碼」曝

更多熱門

相關新聞

彰化民眾解隔11天快篩還是陽　衛生局：傳染力不大

彰化民眾解隔11天快篩還是陽　衛生局：傳染力不大

彰化縣今日新增4314例本土病例，有確診民眾質疑解隔離後11天後還是快篩陽性，衛生局長葉彥伯對此表示，這狀況不會很少見，7天解隔後，如果沒有症狀，不用去驗快篩，身體殘留病毒碎片，有的驗出來還很低，因為就算有殘留病毒，也是死的或相當微量，影響不大。

台東今日+571　饒慶鈴呼籲持續做好防疫規範

台東今日+571　饒慶鈴呼籲持續做好防疫規範

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

台南確診+5465！　黃偉哲呼籲施打疫苗

台南確診+5465！　黃偉哲呼籲施打疫苗

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

關鍵字：

爆怨2公社防疫險確診理賠

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面