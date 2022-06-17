保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

▲有民眾投保防疫險後，竟期待確診賺錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

近期一波本土疫情飆升，使得防疫險需求大增，不過卻傳出有人將防疫險視為「賺錢」機會，投保後便一心期待確診。一名網友即表示，他的一名保險業朋友，看到客戶因為確診領了很多理賠金，於是期待能夠確診，讓她聽完相當傻眼，曾經確診過的網友則無奈表示，「他一定不知道確診被關起來和後遺症的絕望...」

一名網友在「爆怨2公社」發文表示，朋友從事保險業，最近和她聊天的時候提到，有些客戶跟她買了防疫險後，如今確診領了很多錢，她的客戶都相當開心，因此「她很期待自己也確診，就可以領理賠金」，他的朋友覺得染疫就跟輕微感冒一樣，讓原PO聽完相當傻眼，「大家會因為買了保險，很希望自己生病，來領理賠金嗎？」

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貼文一出，許多人看完直呼太誇張，「後遺症很不舒服」、「萬一染疫有後遺症，吃東西都是大便味的時候，後悔都來不及」、「雖然我有買防疫險，但我一點也不想確診，保險只是預防用的」、「後遺症留一輩子10萬換健康？」

更有曾經確診過的網友出面表示，「他一定不知道確診被關起來和後遺症的絕望，確診時，全身痛，無法睡，呼吸困難，暈眩，無力，狂咳嗽咳痰……，線上看診四次……，痊癒後，疲倦，早晚吃支氣管擴張藥，尋麻疹，頭痛，全身痛，無力」、「我因為確診不舒服到現在，我有後遺症」。