確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

▲和男友壞壞忘記鎖門，媽開門直接看光。（示意圖／Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

情侶乾柴烈火時，常常會把持不住直接開戰。一名女網友表示，她的男友在確診後經歷了數十天的隔離，近日終於解隔，於是慾火焚身的2人見面後馬上就在家中「開戰」，不料才進行到一半時，媽媽竟直接進門開燈問，「你們在做什麼？」讓她的屁股直接被看光，雖然媽媽之後就淡定離開，但她還是覺得當場社死，不知該如何面對。

一名女網友在Dcard發文表示，她的男友在經歷過確診的幾十天後，總算轉陰了，於是性慾大發2人在見面後，馬上就在她房間關燈準備大戰一回合，結果才進行到一半的時，突然「啪」一聲門跟燈都被打開，她的媽媽更是直接走進來問「你們在做什麼？」讓男友見狀後趕緊將被子搶走並蓋住全身，而她的屁股則是直接被媽媽看光。

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▲原PO分享超尷尬經歷。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，媽媽見狀後就馬上關燈，並說了一句「你們好了沒啊，我要曬衣服餒」，她則是馬上穿上衣服飛奔去洗澡，並崩潰說「與世隔絕，所以接下來要怎麼面對我媽啦，有人比我更社死的嗎？」

原PO補充，經歷過這次事件後，以後再怎麼匆忙、再怎麼一個月沒大戰，第一件事就是鎖門，並稱她和媽媽感情非常要好，從小就跟媽媽睡一起，「所以我不會生氣她沒敲門，反而是怪我為什麼不鎖門。」另外，媽媽也相當開明，事件發生後還傳訊息提醒，「我不想那麼快當阿嬤喔」、「下次記得鎖門喔，安全措施要有喔」。

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑回「干，社死現場，為你默哀」、「怎麼會沒鎖門…太ㄎㄧㄤ了，哈哈哈哈到底多急」、「很尷尬而已啦哈哈哈，但我覺得你媽媽傳給妳的訊息很開明欸，我感覺被我媽知道有婚前性行為會被揍」、「如果是爸爸進來可能接下來的訊息是人已經埋好了」、「你男友才真的是社死」。

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