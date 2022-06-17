入境3+4最新QA！自主防疫可以搭捷運　外出要「2日內快篩」算法曝

▲邊境管制鬆綁，入境檢疫天數改3+4。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

入境檢疫天數改至3+4，指揮中心曾表示，無論是國籍人士、持居留證或其他商務簽證者，「只要能進來都適用。」新制上路首日，已有4500人入境。針對民眾的常見問題，如自主防疫期間外出限制、2日內陰性證明如何計算、可否搭乘大眾運輸工具等，《東森新媒體ETtoday》也整理相關QA，一解民眾疑惑。

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Q1：在機場叫不到防疫計程車想讓親友車輛接送，要申請嗎？

A1：採親友接送者應於入境檢疫申報時勾選「親友／機關團體車輛接送」，並配合各航空站揭示的交通動線規劃辦理，以及參照防疫車隊之規範，落實各項防疫措施。

Q2：前3天在防疫旅館，後4天可以換到家裡1人1戶嗎？要不要申請？

A2：可以。但指揮中心表示，3天居家檢疫及4天自主防疫仍以同一地點為原則。若有必要變換地點，應向自主防疫所在地地方政府提出申請，經同意後簽具異動聲明書，才能變更地點，並以1次為限。

醫療應變組副組長羅一鈞舉例，「可能前3天在台北市旅館，後4天想回新北住宿，就需要跟新北市申請。」另外，考量離島防疫旅宿及醫療資源有限，仍建議離島居民在本島進行3天居檢後，繼續於同一地點完成4天自主防疫。

提醒民眾，即便後4天返家自主防疫，家人也不可一同居住。指揮中心表示，COVID-19新型變異株境外移入威脅未緩解，且接續的4天自主防疫期間亦可能處病毒潛伏期，為保護家人健康，如入境者檢疫處所為自宅或親友住所，仍須以「1人1戶」為原則；未符合者則入住防疫旅館。

Q3：自主防疫期間可否外出？

A3：非必要不可外出，如果有工作或採買生活用品需求，需有2日內家用快篩陰性結果才可外出，在外請全程戴口罩及保持社交距離；此外，應避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，非急迫性需求之醫療或檢查也應延後。

Q4：「必要外出」定義？外出前須有「2日內」快篩陰性證明，應如何計算？

A4：工作及採買生活必需品，或進行商務履約之上班、參訪、演講、開會等情形都算。外出當日或前一日進行快篩且檢測結果為陰性者才能外出。例如：6月20日要外出，需具有6月19日或6月20日快篩檢測陰性結果。

外出應避免出入人潮擁擠場所，或與不特定對象接觸，並全程戴口罩，維持社交距離。

Q5：我自主防疫期間住在防疫旅宿，外出前需要知會防疫旅宿人員嗎？

A5：要！檢疫者應依旅宿業者揭示之方式，向其出示2日內快篩檢測陰性及身分證明文件後才可外出。羅一鈞提到，並未限定出示方式，「用手機圖片或是拍照、用Line都可以」，依照與業者約定好的方式辦理即可。

Q6：我在防疫旅館自主防疫期間，可以外出過夜嗎？

A6：不可以。指揮中心表示，自主防疫者若發生外出未歸或失聯之情事，防疫旅宿業者可於次日上午通報地方政府。屆時地方政府將進行相關調查，以確認民眾有無違反自主防疫規範；經查如有違反，將依傳染病防治法第69條裁處最高15萬元。

至於幾點幾分算外出未歸？羅一鈞也坦言「沒有律定，但不能整晚沒有回來」，強調此部分會由地方政府視情節作後續查處，目前指揮中心先公布指引讓民眾有依循，後續若有相關案例，會再做文字修正。

Q7：請問自主防疫期間，可以搭乘大眾運輸工具嗎？

A7：可以。但全程要戴醫用口罩及維持社交距離，自主防疫期間可搭乘捷運、高鐵等大眾運輸工具。