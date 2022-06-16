「入境3+4」常見7大QA！後4天開放換地點　沒回旅館最高罰15萬

▲居家檢疫天數放寬至3+4。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／整理報導

邊境管制鬆綁，入境檢疫天數放寬至3+4，指揮中心除開放親友接送民眾至檢疫處外，也允許自主防疫期間的必要外出行為，不過仍有其限制。新制上路，為方便民眾了解最新政策，《東森新媒體ETtoday》整理常見7大QA，針對接送是否須提出申請、必要外出行為的範疇有哪些，以及外出未歸失聯是否開罰等問題，一次解答。

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Q1：3+4誰適用？

A1：指揮中心表示，無論是國籍人士、持居留證或其他商務簽證者，「只要能進來都適用」。但旅客需持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告，且入境人數總量仍有管制，初期以「每週2.5萬人次」為原則。

不過指揮中心也曾說明，現在沒有觀光旅遊，入境用什麼理由，指揮中心很難管，但只要從國外合法進來，就要符合3+4規定。

Q2：叫不到防疫計程車想讓親友車輛接送，要申請嗎？

A2：採親友接送者應於入境檢疫申報時勾選「親友／機關團體車輛接送」，並配合各航空站揭示的交通動線規劃辦理，以及參照防疫車隊之規範，落實各項防疫措施。

Q3：前3天在防疫旅館、後4天想返家1人1戶，要事先申請嗎？向誰申請、有條件限制？

A3：指揮中心強調，3天居家檢疫及4天自主防疫仍以同一地點為原則。若有必要變換地點，應向自主防疫所在地地方政府提出申請，經同意後簽具異動聲明書，才能變更地點，並以1次為限。

醫療應變組副組長羅一鈞舉例，「可能前3天在台北市旅館，後4天想回新北住宿，就需要跟新北市申請」，即申請對象是後4天所在地，而非防疫旅館。

Q4：檢疫者須於同一地點完成3+4，那4天自主防疫期間，家人是否可回來同住？

A4：不可以！指揮中心表示，考量COVID-19新型變異株境外移入威脅未緩解，且接續的4天自主防疫期間亦可能處病毒潛伏期，為保護家人健康，如入境者檢疫處所為自宅或親友住所，仍須以「1人1戶」為原則；未符合者則入住防疫旅館。

Q5：自主防疫期間有什麼要注意？

A5：非必要不可外出，如果有工作或採買生活用品需求，需有2日內家用快篩陰性結果才可外出，在外請全程戴口罩及保持社交距離；此外，應避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，非急迫性需求之醫療或檢查也應延後。

Q6：自主防疫期間所稱「必要外出」是指哪些情形？

A6：工作及採買生活必需品，或進行商務履約之上班、參訪、演講、開會才可外出。且應避免出入人潮擁擠場所，或與不特定對象接觸，並全程戴口罩，維持社交距離。

Q7：我在防疫旅館自主防疫期間，可以外出過夜嗎？

A7：不可以。指揮中心表示，自主防疫者若發生外出未歸或失聯之情事，防疫旅宿業者可於次日上午通報地方政府。

屆時地方政府將進行相關調查，以確認民眾有無違反自主防疫規範；經查如有違反，將依傳染病防治法第69條裁處最高15萬元。