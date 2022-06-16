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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院3招急銷3600公噸石斑魚　提供漁民低利貸款調節產銷

記者陳家祥／台北報導

中國大陸在13日突襲式的宣布禁止台灣石斑魚進口，15日再聲稱自台灣進口的白帶魚驗出新冠肺炎病毒，將執行為期1周的進口禁令。面對對岸接連出招，行政院發言人羅秉成16日說，若經溝通後仍無法解除禁運，不排除向WTO申訴；此外，政院也快速推出3策略，包括調節產銷、加強電商平台促銷、加速加工凍儲及外銷的獎勵，協助漁民度過這次難關。

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲政院推3招急銷石斑魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

羅秉成說，國際經貿往來，一則在因然面要遵守國際規範跟慣例；實然面要有足夠的事實跟科學證據。很遺憾，近年來中國大陸就台灣輸出的農產品，包括鳳梨、釋迦等，近期水產品如石斑魚、白帶魚等，這些作為是中國大陸片面禁止輸入，不合國際慣例、規範，「就算有，也應該是該批驗出來的銷毀或退運，而不是全面禁運，這樣的做法是不能被接受的」。

羅秉成指出，農委會就這事情，會再持續跟陸方在既有平台做溝通協調，若仍無法解除禁運，不排除會向WTO申訴。

羅秉成強調，從這1年多來，中國大陸片面禁止農水產品的輸入，呈現一個事實，「過度仰賴單一市場的風險非常高，陸方會用片面性的政治干預正常經貿關係，風險可能會影響到農漁民權利」。

羅秉成說，因此農委會在過去幾年努力下，水果輸出到大陸的比例，從原來的85%逐年降低到41%，要拓展外銷市場是基本策略。

至於在相關單一項目上，比如石斑魚，羅秉成表示，政府也非常快的反應提出3個策略，因為會受到影響的是3600公噸左右的石斑魚，3個策略包括輔導漁民調節產銷，並提供飼料補助跟低利貸款，目標1000公噸；加強電商平台促銷鼓勵消費者購買，增加國內需求跟採購量，目標1600公噸，以穩定石斑魚價格；加速加工凍儲及外銷的獎勵措施，目標1000公噸，分散國際市場。這是政院因應石斑魚的相關策略。

羅秉成強調，中國是不是會再持續用不同名目或藉口，打擊、打壓台灣的農水產品，政府一定會密切注意，也一定會全力保護農漁民的權利。

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