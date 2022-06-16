逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

記者朱祖儀／綜合報導

新竹東大路一間輪胎行15日晚間發生火警，警消在屋內找到8名死者。經調查得知，老闆31歲次子陳彥翔因為與長輩起口角，憤而買汽油縱火釀成此次悲劇。此案讓不少人想起桃園死刑犯翁仁賢，他在2016年除夕夜殺害6至親，伏法前仍沒有悔意，甚至嗆「要輪迴追殺家人」。

▲次子陳彥翔縱火燒死全家8人。（圖／記者陳凱力翻攝）

回顧翁仁賢案，2016年除夕夜這天，翁家人回到桃園龍潭祖厝圍爐團聚，全家只有翁仁賢沒有到場一起用餐。眾人吃到一半卻發現有一股濃濃的汽油味，大哥、三哥、四哥等人發現不對勁，急忙起身出外查看，發現屋外的小客車已經被潑滿汽油。沒想到的是，這時翁仁賢已提著汽油桶往飯廳潑灑，並朝內點火引發火勢，最後造成父母、看護、姪媳以及2名親姪共6人身亡。

▲翁仁賢除夕縱火奪走6條人命。（圖／記者陳豐德翻攝）

翁仁賢犯案後，警方循線追查，發現他手機定位在石門水庫山區，緊急派出「M化車」調查其行蹤，但訊號相當不穩定，調閱另一處監視器才發現，他到超商買完必需品後，就騎上北橫公路「巴陵」地區。由於翁仁賢是憲兵特勤隊退伍，還經常參加野外求生比賽，他躲藏在山區內，警方遲遲無法找到人，直到有民眾通報看到一名臉部和手部都被燒傷的男子，經家屬確認是翁仁賢後，警方才急忙趕到現場將其逮捕。

翁仁賢在警方偵訊時得知父母都已被燒死，還冷血的說「他們本來就應該死了」，絲毫沒有悔改之意，僅對看護被牽連感到抱歉。他也透露，從小就沒有感受到父愛和母愛，高職本來想讀畜牧科，還被家人擅自改成汽修科，對此感到非常怨恨，認為家人都不懂他的痛苦之處。

▲翁仁賢對媒體比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

翁仁賢在開庭前態度也相當囂張，不僅對媒體比中指，還多次辱罵法官「胡說八道」、「丟人現眼」、「恐龍法官」、「多讀點書」等，更審時甚至對家人說「人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次」，堅稱對家人死亡不會感到抱歉。

最高院參考警大教授做出的有無矯教化可能性鑑定，認為翁仁賢長年處在誤解和憤怒的循環，因為窄化的生命經歷，導致活在自己建構的世界中，若回到社會遇到壓力，很容易再次出現攻擊行為，難以司法教化、再社會化，最終翁仁賢在2019年遭最高法院判處死刑定讞。

▲翁仁賢伏法前還嗆「會追殺家人好幾個輪迴」。（圖／記者宋良義攝）

2020年4月1日法務部批准翁仁賢的死刑執行令，他得知自己即將被槍決時，一度非常畏懼、抵抗不肯配合，最終才被拖出囚房吃完最後一餐。在臨終前他留下遺言，仍嗆「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」。等到槍決結束，親屬接獲通知後，認為他已不是家人，拒絕領回其遺體。