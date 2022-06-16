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社會 社會焦點 保障人權

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火「燒死妻小」全家8死面目全非

記者陳凱力 、鄒鎮宇／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時發生火警，導致屋內4大4小逃生不及慘死。據悉，31歲男子陳彥翔因洗碗問題跟媽媽發生爭執，憤而買汽油縱火，最後只有輪胎行老闆逃生。

據悉，陳彥翔15日因為洗碗問題跟媽媽發生紛爭，事後氣不過，跑到外面購買汽油回家縱火。由於輪胎行是鐵皮建築，大火瞬間蔓延，將位於二樓的家人全數吞噬，屋內的易燃物品也因火勢而不斷燃燒爆炸。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼現場找到汽油桶。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死，現場找到汽油桶。（圖／記者陳凱力翻攝）

警獲報後，立刻出動25輛救災、救護車輛，並派遣超過160位消防、警察、義消同仁展開搶救行動，約進行30多分鐘的灌救後撲滅火勢。由於該棟建築是兩層樓的鐵皮屋，由於二樓是木製地板，火警發生後直接塌陷，導致救援有一定難度，事後警消才陸續將8名死者救出。

死者為輪胎行老闆的妻子、女兒、大兒子妻子及二兒子妻子共4名大人，以及二兒子的3個孩子、大兒子未滿1歲的孩子，共計8人，遺體也因大火燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼陳彥翔（上）縱火導致8家人死亡，爸爸（下）一度癱軟。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火8死爸爸癱軟。（圖／記者陳凱力攝）

輪胎行老闆火災當下立刻逃生，起初還可以冷靜地向消防人員敘述屋內人數及情況，但看到火勢越來越猛烈，一度癱軟地說「看二樓啊！（火燒成這樣）要怎麼救！」

老闆的大兒子因在外地當兵，得知家中起火後也趕回現場。此外，縱火的二兒子陳彥翔，事發後面無表情留在現場觀看，被警方發現後壓制在地，後因手部燒傷而送醫，警方也到醫院戒護，防止陳彥翔脫逃，目前全案依縱火罪及過失致死罪偵辦中。

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新竹孽子縱火「全家8死」　留現場看遭逮　爸逃出癱軟：要怎麼救
快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

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