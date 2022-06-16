台大公衛專家：台灣1至5月376人感染死亡未通報

記者楊晏琳、黃翊婷／綜合報導

今年這波新冠疫情截至14日為止，已有3693例死亡。究竟疫情之下有多少死亡黑數，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙根據相關模型推估，今年1至5月國內超額死亡3187例，其中約有376人感染死亡未通報。

▲關於國內確診黑數以及死亡黑數的討論，各界都有不同的看法。（資料照／記者林敬旻攝）

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陳秀熙在YouTube頻道「新冠肺炎科學防疫園地」中，針對大眾關切的死亡黑數部分做出分析，團隊根據指揮中心日前公布的「經審查排除之確診死亡人數」資料進行推估，自今年5月至6月12日，台灣Omicron死亡未通報率約為12％，以此推算，即目前可能約有376人感染死亡未通報。但陳秀熙也說，在住院數如此高的情況下，88％通報正確率仍屬高規格。

陳秀熙指出，超額死亡的定義，是觀察全死因死亡數（Observed）減去預期全死因死亡數（Expected），簡稱「O-E」。在新冠疫情的衝擊下，各國皆可能因為疫情本身及各種不同因素，包含就醫延遲、醫療降載下就醫延遲、經濟困難造成就醫可近性影響及年齡人口老化數目急增等等，打破原有族群的死因分布與速率，造成觀察死亡數超過預期死亡數，而出現超額死亡情形。

陳秀熙也提到，感染率和死亡率有時間差，感染高峰過後，通常要一段時間之後死亡率才會下降，間隔大約為1至2週，以目前而言，可以看見台灣的中重症及死亡率，自6月初皆有所下降，因此，若抗病毒藥物介入措施及醫療量能調整得宜，6月底重症死亡數有望下降至小於50人。

▲陳秀熙推估，國內大約有376人感染死亡未通報。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

針對376人染疫死亡未通報一事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，因為從死亡到公布中間，有一段蒐集病歷資料及審查的時間，未通報的人數可能還在待審階段，「這不一定屬於黑數，而是可能還在研判中的個案數。」

至於國內疫情6月底重症死亡數有望下降至小於50人，羅一鈞表示，各種預估都尊重，但疫情會因民眾對防疫措施的遵從性而有所影響，「最近看到北部人流又回升，後續疫情是否會下降，都有些變數」，口罩是否戴得好等防疫措施，都會影響疫情變化，「這些預估我們都會做為參考，但不會針對某預估說是準或不準。」

▼今年1月1日至6月14日累計共有297萬5309例本土病例。（圖／指揮中心提供）