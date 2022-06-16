李秉穎：BA.4、BA.5是小突變　入境檢疫「2條件」才會再加嚴

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布再攔截26例Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。對於Omicron亞變種，各界也相當擔憂。不過，台大醫院小兒科醫師李秉穎認為，目前並沒有證據顯示這個新變種會成為立即性威脅，且國外疫情也未見大幅上升，還要繼續觀察。入境檢疫部分，除非真的變成「非常嚴重的病毒」，否則不用再延長。

對於BA.4、BA.5現蹤，李秉穎在《新聞放鞭炮》解釋，新冠病毒本來就會不斷突變，這是Omicron中的亞變種，而目前沒有新的編號也表示是「小突變」，不是完全新的變異病毒，名字依舊稱為Omicron。但對於這個小突變的資訊仍不太了解，醫師指出，有些人說可能容易重症等情況，現在也還沒看到相關案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎說明，變異病毒出現時傳播速度變快，是因為它可能讓疫苗較沒有免疫效果，但致病力或重症比率不一定會增加。醫師也舉南非及英國為例，兩個國家都有BA.4及BA.5病例，但疫情並沒有大幅上升，曲線在平穩狀態。

李秉穎提到，人體的免疫系統仍有交叉保護力，也沒有證據說明會成為立即威脅。因此，入境檢疫3+4的政策，他個人認為當然不要回到更嚴格的狀態，除非發現「真的變成非常嚴重病毒」，包括突然引起重症、重複感染機率很高等，但這些條件的可能性也相當小，因此尚不需要對檢疫措施更動。