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綠委控苗栗縣府縱放坤輿垃圾污染　村民對峙怪手「誓死抗爭」

▲▼民進黨立委洪申翰、湯蕙禎等人共同召開記者會質疑苗栗縣政府同意「坤輿事業廢棄物掩埋場」試運轉 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年，苗栗縣政府14日核發試運轉許可，引發軒然大波。民進黨立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎等人今（16日）舉行記者會痛批，坤輿公司以不計算聯外道路、門口辦公室、地磅站基地面積規避環評，苗栗縣府刻意放水跳過專家審查會程序，呼籲不要再用「黑衣人」對付村民，硬要闖關，警察也不該變成「政商黑幫」的幫兇。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、苗栗縣長參選人徐定禎、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會今天上午在立法院舉行「苗栗土匪徐耀昌魚肉鄉民，縱放坤輿垃圾污染龍昇村」記者會。

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而，該址距離龍昇湖僅300公尺，且其申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民恐慌而發動抗爭。

儘管行政院環保署多次發函要求苗栗縣政府，應釐清入口處水泥建物、溜池是否確實有使用，「同意設置文件」是否有疑義等爭議，苗栗縣府仍在趕在9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效的大限前，在本週二核發試運轉許可，內容包括同意2160公噸廢棄物入廠，引發朝野立委同聲譴責。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫會中控訴，自救會從去年1月5日至今，每天排3班固守家園，苗栗縣政府不甩監察院監察報告、環保署函文，執意要給坤輿試運轉許可，6月15日凌晨2點，更在廠區門口上演怪手、村民對峙衝突，「掩埋場就設在我們村子最高處，該地土壤屬於砂質地層，恐會影響鄰近的水源，加上20年的設備老舊，一定會破壞良田、污染水源，鄉親的立場就是死守家園、抗爭到底」。

洪申翰指出，現在坤輿公司只要每天運進150公噸廢棄物，就可以達到試運轉的標準，問題是，該廠區經歷20年時間，無論是底層防水布或其他設施都有非常多問題，加上坤輿以避開計算聯外道路、門口辦公室、地磅站的基地面積規避環評，坤輿公司聲稱要使用距離廠區90公里遠、位於桃園蘆竹的地磅站，違背「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」要求掩埋廠必須使用鄰近地磅秤重廢棄物的規定，苗栗縣府甚至跳過「專家審查會」程序，直接發給坤輿試運轉許可。

徐定禎表示，坤輿公司規避環評，縣政府還在配合放水，今年初環保署行文苗栗縣府，要求疑慮未釐清前停止試營運，但是現在縣府繼續核准，不得不讓人懷疑裡面大有文章，希望環保署硬起來，檢調也應介入看看是否有不法情事，「不要低估鄉親的決心，鄉親已經做好犧牲的準備」。他並點名，請有意參選苗栗縣長的國民黨參選人表達立場，給鄉親一個交代，苗栗好山好水可以這樣亂搞嗎？

▲▼民進黨立委洪申翰、湯蕙禎等人共同召開記者會質疑苗栗縣政府同意「坤輿事業廢棄物掩埋場」試運轉 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委洪申翰、湯蕙禎等人共同召開記者會質疑苗栗縣政府同意「坤輿事業廢棄物掩埋場」試運轉 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委洪申翰、湯蕙禎等人共同召開記者會質疑苗栗縣政府同意「坤輿事業廢棄物掩埋場」試運轉 。（圖／記者屠惠剛攝）

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