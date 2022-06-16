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美聯儲升息3碼「28年最大增幅」　中國央行是否跟進？

▲▼美中,金融,貿易,美金,美元,外資,市場,美國,中國。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美聯儲宣佈升息0.75個百分點，創28年來最大增幅！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

為了對抗40年來最嚴重通貨膨脹，美國聯邦儲備委員會昨15日宣布升息3碼，將聯邦基金目標利率提高0.75個百分點，使該利率的目標區間至1.50%-1.75%區間，創下28年來最大增幅。面對美國出手加息，大陸央行會不會跟進？綜合大陸財經報導指出，美聯儲加息確實是一個重要的外部影響，中國貨幣政策只會更加平衡不冒進，避免中美貨幣政策在利率調整上產生相撞。

今年以來，多國央行宣布開啓或加速加息的進程。上周，印度、澳洲再次開啓新的加息週期；歐洲央行也宣佈終結量寬，將於7月加息。本週是央行超級周，除了美聯儲，英格蘭銀行、日本央行等都將公佈利率決議。中國央行下一步如何進行貨幣操作備受外界關注。

中國央行15日發佈公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展2000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元公開市場逆回購操作，中標利率均不變。至此，MLF已連續三個月保持等量平價續做。從操作利率上看，MLF操作利率已連續5個月保持不變。

大陸東方金誠研報認為，在美國高通脹壓力下，美聯儲正在加快收緊貨幣政策。受此影響，近期美債收益率衝高，中美利差倒掛幅度擴大，美元升值給人民幣帶來一定貶值壓力。

該報導分析，中國貨幣政策在「以我為主」的基調下，現階段也會更加關注內外平衡，盡量避免兩國貨幣政策在政策利率調整上「直接相撞」。

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲美聯儲加大力度升息，中國央行將更加小心平衡應對，避免兩國貨幣衝撞。（圖／pixabay）

如何應對美國這波最大幅度的貨幣政策調整，大陸官方也早有準備。今年4月舉行的2022年一季度外匯收支數據新聞發佈會上，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英曾表示，「近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。」

王春英當時指出，從歷史經驗看，美聯儲貨幣政策調整特別是加息，通常會對各國跨境資本流動產生溢出影響。但是，受到衝擊比較大的主要是一些基本面有短板和弱項的經濟體。

她舉例稱，上世紀八十年代以來，有的經濟體國內出現了衰退，通膨水平比較高，經濟結構比較單一，抗風險能力比較弱；有的國際收支狀況惡化，經常帳戶大規模逆差，外匯儲備不足；還有一種情況，經濟發展特別依賴外部融資，外債規模高，償債壓力大。這些國內基本面不夠穩健的經濟體，即使跟隨美聯儲加息，大幅提高本國利率，也很難吸收更多的資本流入或者是阻止資本外流。

「對於一個經濟體的國際收支和跨境資本流動來說，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變量，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎。就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。」王春英表示。

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