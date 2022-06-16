快訊／傳出現首例MIS-A？　羅一鈞14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/16）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由醫療應變組羅一鈞副署長說明疫情及防疫作為等事宜。國內近期通報多起兒童多系統發炎症候群（MIS-C），尚無成人多系統發炎症候群（MIS-A）通報，但傳出已傳有首例MIS-A，只是診斷不易，相關情況預期記者會中說明。

日前新增2例40多歲男性確診死亡，且死亡時間是在解除居家照護治療之後，前國健署長邱淑媞懷疑「台灣可能已經出現MIS-A（成人多系統發炎症候群）」。

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羅一鈞昨表示，前年新冠疫情流行約半年之後，有流行國家略有注意到比MIS-C更罕見，在年輕成年人發生類似川崎氏症，或者MIS-C的情況，比較完整則是去年9月美國團隊針對已經通報美國CDC的212人符合MIS-A統計分析。

羅一鈞說明，該研究收集212人年齡分布19-34歲，平均21歲，男性占7成；確診到MIS-A發病間距平均28天，範圍則是從20天到36天，也因此，一般來講確診後三周以上才有機會出現MIS-A症狀，主要常見症狀有5大項，其中發燒96%、低血壓相關症狀60%、心臟功能低下54%、有呼吸困難有喘52%、腹瀉52%。

針對日前公布兩位的年輕男性死亡個案，羅一鈞指出，他們年齡在40歲以上，發病到發生後續死亡的起算時間大概都是在2周以內，還沒有到3周以上這樣時間，評估是MIS-A機率不是那麼高。

羅一鈞也提到，雖然各種可能性不能完全排除，但以個案來講，還是要進一步研究可能症狀或是發病相關的因素等，較能做後續的研判，目前國內還沒有接到有關於MIS-A臨床診斷通報，也就是說國內沒有真正有通報為MIS-A的個案。