國際制裁讓俄羅斯汽車「沒有安全氣囊」　政府宣布：放寬安全標準

▲俄羅斯AvtoVAZ汽車公司，在俄烏戰爭爆發後，降低安全標準。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯AvtoVAZ汽車公司因為俄羅斯入侵烏克蘭，遭受國際制裁的關係，導致無法取得某些關鍵零件，例如安全氣囊，在3月一度宣布停產旗下品牌Lada，但在政府放寬某些安全標準後，宣布繼續生產。

根據NBC報導，經濟實惠為主打的四門轎車Lada Grant，將不再配備安全氣囊、防鎖死煞車系統和車身動態穩定系統，而且這款車也無法達到很多鄰國採用的21世紀排放標準。

全球新車安全評定協會秘書長沃德（David Ward）抨擊俄羅斯的政策，是一個非常倒退的政策，俄羅斯放寬汽車安全標準，真的是非常可悲和諷刺，尤其是俄羅斯還擔任「聯合國世界車輛法規協調論壇」副主席。

瓦德痛批，「他們怎麼能聲稱在全球道路安全方面處於領先地位？對於在2009年，主辦了第一次重大道安會議的國家來說，這是一個指標性的倒退。」

接受NBC記者採訪的外交政策專家表示，因為俄羅斯正努力表現出不受西方國家經濟制裁的影響，同時讓自己的人民犧牲基本的安全配備，例如汽車的安全功能，確保自己的經濟維持和諧的假象。

曾在歐巴馬政府擔任國家安全委員會俄羅斯事務主任埃德蒙茲（Jeffrey Edmonds）說「這就是克里姆林宮的政治算計，這顯示俄羅斯政府寧願選擇侵略，也要犧牲優質的商品和安全，他們確實想讓制裁看起來，好像並沒有產生實質影響的假象。」

AvtoVAZ之前歸法國雷諾所有，直到今年5月雷諾才把AvtoVAZ歸還給俄羅斯政府抗議入侵烏克蘭。

不過AvtoVAZ在上禮拜發布的新聞稿表示，新車款確保汽車最大程度的本土化，同時也應對進口零件短缺的影響。

AvtoVAZ總裁索科洛夫（Maxim Sokolov）說，「我們必須進一步生產俄羅斯市場最受歡迎和可負擔的汽車，而且這些汽車不依賴進口零件。」

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