　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭利沃夫市長「感謝台灣」捐贈2300萬元　將建造萬人康復中心

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（Andriy Ivanovych Sadovyi）拍攝一段影片，感謝台灣捐贈80萬美元（約新台幣2300萬元）的善款，之後將會把這一筆款項，用於建造一處足以容納上萬人的康復中心，幫助需要接受醫療的民眾。這則影片已在15日晚間，在外交部臉書發布。

薩多維伊市長指出，從2月24日開始，就有數百萬流離失所的人經過利沃夫市（Lviv，又譯利維夫），其中超過20萬人在這裡停留2個月，目前已經收容了15萬難民，他們都需要醫療照護，也為數千名受傷的民眾，包括女性、老人、小孩提供醫療協助。

▲▼烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（Andriy Ivanovych Sadovyi）拍影片感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

▲烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（Andriy Ivanovych Sadovyi）拍影片感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

市長強調，「我要向台灣人民，表達最誠摯的感謝」感謝台灣人提供善款援助，才能購買妥善的醫療設備，「我們已經收到80萬美元捐款，非常謝謝你們」。

市長說，「我相信我們終會獲得勝利，而我們面臨一個挑戰，就是要在利沃夫蓋一個能夠容納更多人的康復中心，以便接受數萬名需要接受妥善醫療的民眾，我們堅定不移」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
洗完澡挖耳朵！她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用
桃機最大宗10億毒品！4台客返國行李一打開裝「137kg大麻
宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見
快訊／工程車被撞爛削車頭　國3沙鹿段「6連撞翻覆」3人送醫
羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」美翻　女婿身分曝光
民宿洗澡「誤推鏡子」驚見詭異暗房　她想起屋內少1格局嚇傻
精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭利沃夫市長「感謝台灣」捐贈2300萬元　將建造萬人康復中心

習近平與普丁通話「提及烏克蘭」：中方始終獨立自主作出判斷

牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

烏克蘭利沃夫市長「感謝台灣」捐贈2300萬元　將建造萬人康復中心

習近平與普丁通話「提及烏克蘭」：中方始終獨立自主作出判斷

牛津大學連續5年認證　《ETtoday》台灣網媒「使用率+忠誠度第一」

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

和碩董座童子賢：閉鎖生產非上策　地緣政治影響大、如何脫鉤成難題

曹格被爆分居14年妻　搭機返大馬「鬆口8字母」洩真實狀況

學姐輸了！戴湘儀《愛你》壓到性獲勝　網讚：可愛本人

最後生還者重製曝光…引路人泰絲慘遭阿嬤化　網炸鍋：還我大姊姊

拉文今夏成為自由球員　美媒爆料續留公牛機率高

郭俊麟3.2局失7分　陳偉漢「鐵支」相隔1375天MVP

洗完澡挖耳朵！啵一聲…她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用

桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

吳鳳被諷「很會賺台灣人的錢」！　長文回擊：酸民見不得別人好

台灣之光！中鋼、CIP合資452億中能風場獲國際綠色融資殊榮

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　本人回應了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

奧客挑釁惹到拳王　一拳KO影片曝光

租屋慘成房東性奴　22歲女被毀容虐半年

未婚妻搞上死黨　網紅開門瞬間崩潰

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

禿頭有救了！美FDA批准首支「口服禿頭藥」

更多熱門

相關新聞

習普通話提烏克蘭：中方始終獨立自主作出判斷

習普通話提烏克蘭：中方始終獨立自主作出判斷

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普丁完成通話，內容提及兩國友好合作，因應當前世界局勢變動，並且強調在烏克蘭問題上，中方始終獨立自主做出判斷，積極促進世界和平。

烏俄戰爭進入關鍵時刻　未來3走向曝光

烏俄戰爭進入關鍵時刻　未來3走向曝光

布林肯批「中國對台行徑危險」

布林肯批「中國對台行徑危險」

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭感謝台灣

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面