烏克蘭利沃夫市長「感謝台灣」捐贈2300萬元　將建造萬人康復中心

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（Andriy Ivanovych Sadovyi）拍攝一段影片，感謝台灣捐贈80萬美元（約新台幣2300萬元）的善款，之後將會把這一筆款項，用於建造一處足以容納上萬人的康復中心，幫助需要接受醫療的民眾。這則影片已在15日晚間，在外交部臉書發布。

薩多維伊市長指出，從2月24日開始，就有數百萬流離失所的人經過利沃夫市（Lviv，又譯利維夫），其中超過20萬人在這裡停留2個月，目前已經收容了15萬難民，他們都需要醫療照護，也為數千名受傷的民眾，包括女性、老人、小孩提供醫療協助。

▲烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（Andriy Ivanovych Sadovyi）拍影片感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）



市長強調，「我要向台灣人民，表達最誠摯的感謝」感謝台灣人提供善款援助，才能購買妥善的醫療設備，「我們已經收到80萬美元捐款，非常謝謝你們」。

市長說，「我相信我們終會獲得勝利，而我們面臨一個挑戰，就是要在利沃夫蓋一個能夠容納更多人的康復中心，以便接受數萬名需要接受妥善醫療的民眾，我們堅定不移」。

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