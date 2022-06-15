入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

▲今日起，入境居家檢疫天數改為3+4 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心宣布，15日起入境檢疫改為「3+4」，總量管制上限則提升為單周2.5萬人，對於新制，立委蔣萬安表示，前後矛盾、缺乏明確指引的「類放寬」政策，不只民眾霧煞煞，也讓防疫旅館業者面臨管理上的難題，一個頭兩個大，「重要的防疫政策不該是草率上路，只會搞得大家更加混亂，讓臺灣的防疫前功盡棄！」

指揮中心今針對入境檢疫「3+4」列出5大常見Q&A，強調入境民眾於4天自主防疫期間，仍須以一人一戶為原則，家人不得回來該地點共同居住。親友接送也不需提出申請，民眾返台只要於入境檢疫申報時勾選「親友/機關團體車輛接送」即可。

至於後4天自主防疫期間變更地點，則可向地方申請後以變更1次為限。後4天住在防疫旅館發生外出未歸情形，業者須於隔日上午通報地方政府裁處，地方政府接到後會與民眾確認是否違規，若經查屬實，則可依違反傳染病防治法第69條開罰，最高罰15萬元。

對於新制，蔣萬安指出，國人入境後不再強制要求搭乘防疫專車，可選擇由親友車輛接送，另外根據指揮中心最新規定，「3+4」期間應以同一地點為原則，後四天的「自主防疫」要滿足一人一戶條件，並通報地方政府同意才能變更地點。

蔣萬安表示，自己接獲民眾反應，自主防疫階段，只要快篩陰就能出門工作，但不能回家和家人同住。換句話說，入境民眾白天為了工作可以趴趴走，晚上卻一定要住在防疫旅館，這樣的邏輯是什麼？

對於新制，蔣萬安批評，重要的防疫政策不該是草率上路，想到哪、做到哪。防疫說清楚、講明白是必要條件，政府不要「一暝全頭路，天光無半步」，每天創新名詞，玩文字遊戲，「只會搞得大家更加混亂，讓臺灣的防疫前功盡棄！」