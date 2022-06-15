22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

▲ 陶德遭霍洛威斬首殺害。（圖／翻攝自IG、Gillespie Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州發生一起恐怖事件，一名年輕孕婦一個月後就要臨盆，媽媽卻許久沒有她的消息，找上女兒家中才發現她已遭人殺害後斬首，死狀相當驚悚。死者前男友涉嫌謀殺及肢解人體，現已被捕。

綜合美媒報導，22歲女子陶德（Liese Dodd）原定7月底生產，她的母親諾埃爾（Heidi Noel）提到，嬰兒的乳名叫做豆子（baby bean），一家人都很興奮，也採買許多嬰兒用品，但有一段時間聯絡不上陶德，令諾埃爾感到擔心，上門找人卻發現女兒已經屍首分離。法庭文件顯示，她的頭部在公寓外的垃圾桶被發現。

陶德22歲的前男友霍洛威（Deundrea Holloway）已經被捕，面臨2項一級謀殺、2項故意殺害未出生嬰兒及肢解人體的指控。他和陶德曾斷斷續續交往2年，當局指出，他將陶德斬首後將她的頭部丟棄垃圾桶，目前被關押在警察局，保釋金為200萬美元（近新台幣6000萬元）。

伊利諾州警察局長普利多（Marcos Pulido）表示，陶德遭到殘忍殺害，更多次稱霍洛威為怪物，「這名女兒、準媽媽和她的家人原本計劃在6月底舉辦產前派對，如今卻在籌備葬禮。」

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