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主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

記者張寧倢／編譯

美國密蘇里州一戶家庭白天外出時，獨留2隻寵物犬在家。監視器拍到，其中1隻狗狗來到廚房，輕鬆一躍，兩隻前腳就攀上了電磁爐，結果牠的「腳底肉球」竟剛好觸動了加熱開關，導致爐台上殘餘著油脂的平底鍋燒到起火冒煙，最終整間房子的內部裝潢都被燒毀。

▲▼美國密蘇里州一戶家庭飼養的寵物犬誤觸火爐開關，燒掉整間房。（圖／翻攝自YouTube、Southern Platte Fire）

▲美國密蘇里州一戶家庭飼養的寵物犬，用「肉球」誤觸火爐開關。（圖／翻攝自YouTube）

根據福斯新聞報導，密蘇里州帕克維爾（Parkville）一戶家庭10日上午發生火災，而起火過程都被監視器拍了下來。原來是家裡養的一隻白色寵物狗閒逛到廚房區遇，將前腳攀上了電磁爐，結果卻意外觸動開關，畫面可見，當狗狗跳回地板上後，爐台不斷加熱，濃煙瀰漫了廚房，最後鍋子燃燒起火，房屋內部被火燒得嚴重損毀。

▲▼美國密蘇里州一戶家庭飼養的寵物犬誤觸火爐開關，燒掉整間房。（圖／翻攝自YouTube、Southern Platte Fire）

▲廚房電磁爐區域首先起火燃燒。（圖／翻攝自YouTube）

當地消防隊負責人丹尼（Chris Denney）表示，近年來出現附有觸控面板的新型電磁爐，只需要用手指輕輕一碰就能啟動，但動物的肉墊也能開啟感應，「如果爐具有內建的安全裝置，請在不使用時開啟，避免動物或兒童接近並誤觸。」

丹尼稱，當時平底鍋中還殘留著這家人前一天晚餐煮飯時剩下的油脂，才會起火燃燒，幸運的是，屋內的2隻狗最終都平安獲救，也沒有人在意外中受傷。

▼整間房子內部嚴重毀損。（圖／翻攝自Southern Platte Fire）

▲▼美國密蘇里州一戶家庭飼養的寵物犬誤觸火爐開關，燒掉整間房。（圖／翻攝自YouTube、Southern Platte Fire）

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