北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

▲北韓傳出要求務農者戴3層口罩耕田，引發民怨。圖為北韓領導人金正恩2020年親自視察因「巴威颱風」侵襲下的黃海南道災區。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）官媒朝中社14日公布疫情數據，前一天單日新增3萬2810名發燒病例，自4月底以來已累計450萬2330人確診。然而，由於5月是北韓「插秧戰鬥」的重要時節，連學生和城市居民都被動員耕作，但政府卻要求每人須戴2、3層口罩，導致人們呼吸困難快窒息，甚至暈倒在田裡。

南韓《韓聯社》報導，北韓5月31日起每日新增確診連續跌破10萬人，自6月13日以來更是連兩天低於4萬例，但因篩檢量能不足，北韓僅以發燒作為確診標準，實際新冠疫情可能更加嚴重。《每日北韓》日文版總編輯高英起就指出，受疫情影響，北韓今年「插秧戰鬥」的進度明顯落後，當局6月起逐步解封後便迅速動員人力到農村耕作。

▲北韓城市居民、學生被派遣至農場工作，挽救進度落後的「插秧戰鬥」行動。（資料照／路透）

《每日北韓》的消息人士指出，一般的都市居民和學生每天都被動員至農場工作，但是炎熱天氣加上防疫嚴格控管，出現了「窒息式務農」的現象。據悉，政府根據人數配發口罩，但要求每人都要戴至少2到3層口罩，頂著烈日工作根本吃不消，民間開始出現「呼吸快被堵死了」的抱怨，如果偷偷摘下口罩又會被身穿防護服的政府人員責罵，心情也「快窒息」了。

報導指出，北韓民眾對於嚴格防疫對策的怨聲高漲，「這不就是教化所（監獄）嗎？」、「明明沒犯法，卻像是個罪人」、「拜託稍微放寬防疫政策吧」、「在這種令人窒息的現實中，能不發瘋就已經很好了」。然而，北韓當局將防疫作戰定調為判斷忠誠與否的行動，還鼓勵民眾檢舉告密，造成人民莫大壓力。

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