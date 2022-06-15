正濱港邊好Chill！怎麼拍都美的漁港藝文拼圖

▲基隆正濱漁港彩色屋為近年超夯景點。（圖／基隆市政府提供）



記者張惠媛／基隆報導

2022城市博覽會於6/10～6/19在基隆盛大舉行，國門展區、沙灣展區、正濱展區、海科展區等四個展區都精彩，走逛每個展區，將基隆市港的前世今生、海洋文化與山城聚落、考古遺址和正港美食全部收進口袋，體驗你沒有看過的基隆面貌，在四大展區中，又屬B展區的正濱漁港被譽為絕對不能錯過的期間限定美照專屬展區，「有海就美」是拍照打卡的不二法門，此次城市博覽會更以「海派浪漫光雕秀」將正濱漁港打造為童趣迷人的海港，想為這場城市博覽會留下難忘的回憶，那你一定要來趟正濱漁港，趁機收藏基隆特色美景。

▲張芳禹〈港邊的煙與結構〉。（圖／基隆市政府提供）



▲紙上行旅〈透抽的指引〉。（圖／基隆市政府提供）



▲黃榮智〈這是一種鹹鹹的味道〉。（圖／基隆市政府提供）



▲陳建智〈進行島〉。（圖／基隆市政府提供）



在基隆舉辦多年，每每開展都吸引大批喜愛藝術作品的遊客前來共襄盛舉，「基隆潮藝術」2022正式回歸！以「未來導航」為主軸，從地域跨越時間，串聯擁有百年風華的漁會正濱大樓、正濱漁港、海上美術館及阿根納造船廠，邀請了17位藝術家、打造17件充滿在地特色的藝術作品，透過與居民、在地職人接觸共創，創作出一件件豐富視覺、聽覺、嗅覺、觸覺甚至味覺等，滿足五感體驗的最「潮」展覽。

來基隆參加城市博覽會的時候，別忘了好好欣賞17件令人驚豔的藝術作品，創作者們精彩的創意融合基隆氣候、文化、飲食等意象，呈現出前所未見的雨都海港，在今年的潮藝術中，極具亮點的作品還有首次融入文學意象的〈為了夢見海，所以在雨中小睡片刻〉，由知名詩人向陽創作，將基隆的雨描繪成迷人的詩句，被雨困住的濕漉漉的心情，轉變成為了夢見海而小睡片刻的平靜，撫慰了沉浸在雨中的城市。

▲▼海派浪漫光雕秀，為正濱漁港妝點童趣氣息。（圖／基隆市政府提供）



近年因整排彩色房屋而成為打卡熱點的正濱漁港，透過改變色彩也活化了這座老舊的歷史漁港，來到這裡千萬別錯過「海派浪漫光雕秀」，光雕秀以正濱漁港彩色屋為背景布幕，透過學生們的童趣作品，將漁船、鯨魚、飛鳥、貓咪、祭典等多種元素投影在建築物上，讓海邊的夜晚顯得大器又唯美，具象化的震撼，彷彿是一場海洋同樂會，波光粼粼的海上倒影，不僅映入眼底、更留在每個人的心裡。

▲用基隆特色食材做成海味食堂，是味蕾的盛宴。（圖／基隆市政府提供）



▲阿根納原味餐廳的原民風味料理不可錯過。（圖／翻攝自阿根納原味餐廳臉書）



▲飛魚卵乾麵為正濱漁港近期人氣店家。（圖／翻攝自下麵臉書）



漁港專屬的海風與美景，搭配隱藏版的美食寶典，才能完整整趟遊程！2022基隆潮藝術邀請飲食作家葉怡蘭與盧怡安攜手策劃了「海味食堂」，使用基隆在地名產「吉古拉」，巧手變出一碗味蕾天堂，乘載著滿滿海味。阿根納造船廠旁的原住民文化會館二樓「阿根納原味餐廳」結合在地新鮮漁獲搭配原民特色料理，打造獨特風味，竹筒飯、鹽封烤魚、勇士湯⋯⋯等，令許多遊客慕名前來。正濱路上的「下麵」，以海味爆棚的飛魚卵拌麵擄獲在地人及外地人的心，定食形式的餐點，以飛魚卵拌麵搭配吉古拉、小卷等在地小食，儼然成為海港邊獨有的「海味特餐」，點飛魚卵乾麵還招待一杯house wine，成為顛覆味蕾的餐酒體驗。

2022城市博覽會讓全台民眾一睹基隆的「實／食力」，還沒來參觀嗎？把握時間來趟基隆，體驗基隆獨有的海港山城文化魅力，在城市博覽會期間，搜集更多隱藏版美景與美食！