　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台產白帶魚被禁1周　鄭運鵬批中國說鬼話：曾扯霜淇淋有新冠

▲白帶魚。（非當事圖／ETtoday資料照）

▲白帶魚。（非當事圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中國海關總署通知，從台灣輸入的1批次冰鮮白帶魚包光樣本檢出新冠病核酸毒性，10日起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」的產品進口申報1週。對此，民進黨立委鄭運鵬15日批評，全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段。

中國上週片面宣布禁止台灣產的石斑魚進口後，國台辦發言人馬曉光15日表示，因從台灣輸入中國的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，因此從10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。經查中國海關總署通知，顯示該貨品為從台灣輸往中國的1批次冰鮮白帶魚，且宣布即起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

對此，鄭運鵬15日上午表示，在他看來，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段，理由雖然荒謬，但是台灣總是有政黨和特定人士會買單。全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，中國去年發生社區感染的時候，還扯過鮭魚和霜淇淋，反正就是隨便牽拖理由：一來向內宣傳感染不是政府的責任，二來抵制中國不喜歡的國家。

鄭運鵬說，退萬步講務實的觀念，避免有人信了中國鬼話來詆毀台灣內銷的水產品，造成水產業者不白損失，他分享去年《康健雜誌》的報導，上頭寫著：即使食品上有殘留病毒，也沒有傳染力。鄭表示，請大家放心，不用自己嚇自己。

針對中國禁台灣白帶魚一週，農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以新冠病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

防檢局副局長徐榮彬表示，新冠部分要去問食藥署，除非是動物病毒或相關藥品，防檢局才會介入，也就是除非該魚類真的有藥物殘留等狀況。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
BA.4、BA.5不會只像「普通感冒」！　1族群最危險
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊志良挑戰陳其邁喊選高雄　趙少康：「老師PK學生」很不錯

柯文哲「汙辱公務員」黑歷史曝光！曾嗆下屬狗　還要把官員一個個掐死

台產白帶魚被禁1周　鄭運鵬批中國說鬼話：曾扯霜淇淋有新冠

苗博雅要公務員唸貼文　楊寶楨批：羞辱公務員換聲量

民進黨派誰來戰侯友宜？　他點名：潘孟安、林右昌！

要柯文哲放下大巨蛋成見？　黃珊珊酸：蔣萬安先去了解時空背景吧

抓包斯洛伐克訪團身份？　林楚茵批趙少康「扯台灣外交後腿」

北市遭爆8組PTT帳號在民眾黨籍局長麾下　她：難怪柯文哲輕輕帶過

民進黨團踢爆富樂「藏鏡人」　冒用前公司資訊騙取EUA

疫情也燒到高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

楊志良挑戰陳其邁喊選高雄　趙少康：「老師PK學生」很不錯

柯文哲「汙辱公務員」黑歷史曝光！曾嗆下屬狗　還要把官員一個個掐死

台產白帶魚被禁1周　鄭運鵬批中國說鬼話：曾扯霜淇淋有新冠

苗博雅要公務員唸貼文　楊寶楨批：羞辱公務員換聲量

民進黨派誰來戰侯友宜？　他點名：潘孟安、林右昌！

要柯文哲放下大巨蛋成見？　黃珊珊酸：蔣萬安先去了解時空背景吧

抓包斯洛伐克訪團身份？　林楚茵批趙少康「扯台灣外交後腿」

北市遭爆8組PTT帳號在民眾黨籍局長麾下　她：難怪柯文哲輕輕帶過

民進黨團踢爆富樂「藏鏡人」　冒用前公司資訊騙取EUA

疫情也燒到高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

全球500大富豪財富大跳水！身家蒸發逾41兆　「他」損失最多

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

中國2動作影響重大　矢板明夫：台灣別掉以輕心

快訊／徐國勇今早快篩陽　「原以為是氣喘發作」

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

吳淑珍確診　陳致中：下午已住院治療

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

10年後剩6所私立大學？　民眾黨：公立大學應同步減招

更多熱門

相關新聞

白帶魚驗出新冠陽性禁輸陸1週！農委會回應了

白帶魚驗出新冠陽性禁輸陸1週！農委會回應了

國台辦今（15日）指出，從台灣輸入大陸的冰鮮白帶魚的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號規定，6月10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。農委會回應，大陸應提出完整科學依據。

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

猴痘恐性行為傳染　科學家：患者精液發現病毒

猴痘恐性行為傳染　科學家：患者精液發現病毒

烏克蘭、台海受關注　美中防長各表

烏克蘭、台海受關注　美中防長各表

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

關鍵字：

中國白帶魚鄭運鵬農委會病毒

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面