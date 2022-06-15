台產白帶魚被禁1周　鄭運鵬批中國說鬼話：曾扯霜淇淋有新冠

▲白帶魚。（非當事圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中國海關總署通知，從台灣輸入的1批次冰鮮白帶魚包光樣本檢出新冠病核酸毒性，10日起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」的產品進口申報1週。對此，民進黨立委鄭運鵬15日批評，全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段。

中國上週片面宣布禁止台灣產的石斑魚進口後，國台辦發言人馬曉光15日表示，因從台灣輸入中國的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，因此從10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。經查中國海關總署通知，顯示該貨品為從台灣輸往中國的1批次冰鮮白帶魚，且宣布即起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

對此，鄭運鵬15日上午表示，在他看來，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段，理由雖然荒謬，但是台灣總是有政黨和特定人士會買單。全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，中國去年發生社區感染的時候，還扯過鮭魚和霜淇淋，反正就是隨便牽拖理由：一來向內宣傳感染不是政府的責任，二來抵制中國不喜歡的國家。

鄭運鵬說，退萬步講務實的觀念，避免有人信了中國鬼話來詆毀台灣內銷的水產品，造成水產業者不白損失，他分享去年《康健雜誌》的報導，上頭寫著：即使食品上有殘留病毒，也沒有傳染力。鄭表示，請大家放心，不用自己嚇自己。

針對中國禁台灣白帶魚一週，農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以新冠病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

防檢局副局長徐榮彬表示，新冠部分要去問食藥署，除非是動物病毒或相關藥品，防檢局才會介入，也就是除非該魚類真的有藥物殘留等狀況。