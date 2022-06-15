國台辦前副主任裴金佳再添新職　兼任中央軍民融合發委會副主任

▲大陸國台辦前副主任裴金佳履新，新接任退役軍人事務部黨組書記、兼任中央軍民融合發展委員會辦公室副主任。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院新一波任免國家工作人員名單今（15日）出爐，國務院台灣事務辦公室副主任裴金佳免除現任職務，日前已經新接任退役軍人事務部黨組書記一職，並兼任中央軍民融合發展委員會辦公室副主任。由於，福建與台灣關係深厚，外界也觀望未來新任人選的身份和動向。

今年以來，大陸國務院26個組成部門多有人職務變動，今日最新名單公佈後，外界也注意到不少被調動的政務官都有「福建經驗」，包括國務院台灣事務辦公室前副主任裴金佳。

早在名單公佈前一個多月，大陸退役軍人事務部四月底公布新人事消息，裴金佳已接任退役軍人事務部黨組書記一職。退役軍人事務部、教育部7日在京聯合召開「2022年高職擴招退役軍人畢業生就業工作視頻會議」，當時，裴金佳以退役軍人事務部黨組書記，出席參與。

大陸官媒也分析兩個值得關注細節，其一，裴金佳履新後，馬上公開亮相；其二，赴退役軍人事務部工作後，裴金佳已兼任中央軍民融合發展委員會辦公室副主任。資料顯示，中央軍民融合發展委員會成立於2017年。同年1月22日，中共中央政治局召開會議，決定設立「中央軍民融合發展委員會」，由習近平任主任。

細數裴金佳從政經歷，1963年8月生，是第十九屆中央候補委員，長期在福建省工作，曾任南平市市長，南平市委書記，廈門市市長等職務，2016年任福建省委常委、廈門市委書記，2018年進京，接任中央台辦、國務院台辦副主任。

據了解，國台辦的領導架構是「一正四副」，裴金佳轉任退役軍人事務部後，國台辦除主任劉結一外，還有陳元豐、龍明彪和劉軍川3名副主任。由於，福建與台灣關係深厚，外界也很關注，未來新接任人選可能是「福建出身」。