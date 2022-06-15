下學年起學生制服不強迫繡名字　教長：繡學號有必要、可辨識身份

▲教育部長潘文忠表示，下學年起，學生制服不強制繡名字，但要繡學號。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

時代力量立委王婉諭今（15日）在個人臉書PO文，教育部將在6月底前發函各校，下學年起不得強制學生在校服上繡姓名，教育部長潘文忠今天，在5月底會議達成共識，的確是希望學校在111學年度開學前，做成不要強制學生在制服上繡上名字規定，而制服繡學號仍有其必要性，可作為身份識別，有緊急狀況時可以作為聯繫與處理。

立委王婉諭今天中午在個人臉書PO文，指成功爭取到從下學年度起，教育部將在6月底前發函各校，不得強制學生於制服上繡名字，並說從今年九月開始，學校要修正規定，不應強制學生於制服上繡名字。

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▲立委王婉諭在臉書PO文，指爭取到教育部發函各校，下學年起不得強制學生在制服上繡姓名。（圖／摘自王婉諭臉書）

潘文忠今天下午參加「第1屆原住民族實驗學校校長會議」全國性會議，會前接受媒體聯訪，詢問是否下學年起，學校不得強制學生在制服上繡姓名，潘文忠表示，這個議題民意代表曾關切，國教署在5月24日邀集相關學務工作的主管，包括校長、教師與家長團體、兒少團體代表及地方政府，會商後有共識，認為制服繡學號有其必要性，可作為身份識別，有緊急狀況時可以作為聯繫與處理。

對於制服繡名字部分，潘文忠指出，國小制服繡名字微乎其微，比例不到8%，國高中約5成左右，而上述會議也有共識，不要強制學生一定要在制服上繡上名字，也不應該有性別上的差異，要尊重學生的意願，在6月中旬已經函知相關機關與學校，繡名字不是很複雜，因為新年度有新生入學，希望學校在新年度透過民主程序做成討論，不要強制學生在制服上繡上名字，也不要有性別差異，要完成相關程序。

教育部也補充說明，將在今年6月底前函請主管學校及地方政府督導所主管學校，在下學年開始前，循校園民主程序，蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過，不要強制學生在制服上繡名字。

過去有教育團體反應服裝儀容的管理問題，潘文忠指出，希望是公開客觀的討論，不是為管理而管理，過去在學生服裝管理部分，的確有很多值得檢討部分，例如冬天天氣很寒冷時，應該以保護學生身體為優先，但部分學校管理過於僵化，反而要求學生一定要穿學校的外套，教育部對這些過於僵化而沒達到實質效益的服裝儀容硬性規定，也要逐步進行檢討。