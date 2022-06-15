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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸禁輸入「台灣石斑魚」　國台辦：科學合理

▲▼ 國台辦,馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸10日以檢出禁用藥物為由，宣佈暫停台灣石斑魚輸入。對此，國台辦今（15）日回應稱，為了保護大陸民眾健康，這是正常、安全防範的舉措，科學合理；台灣從未提供科學證據，為了保護消費者，不得不暫停台灣石斑魚的輸入。

馬曉光表示，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系。台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。

他指出，這本是一個正常的水生動物安全衛生管理問題，民進黨當局不考慮島內漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題，卻再次藉機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑大陸，製造兩岸對立，並企圖把島內的惡意政治炒作向世貿組織延伸。

馬曉光說，「我們要反問，把帶有禁用藥物和含量超標藥物的農漁產品賣給大陸，是他們口中所說的正常貿易嗎？出現問題後不想辦法解決，卻一味從政治上抹黑指責大陸，誤導民眾，挑撥離間，升高對立，這算不算『片面傷害兩岸關係』？」

他表示，民進黨當局所做作為，為正常解決問題設置障礙，破壞解決問題的正常途徑，恰恰說明他們根本不想解決問題，再次將一己政治私利凌駕於島內漁民利益之上，絲毫沒有為台灣漁民著想的意願。

對於石斑魚禁令，農委會陳吉仲日前指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，大陸取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，提供科學證據，要求中方取消禁令，若無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

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