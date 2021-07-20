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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

羽球球后戴資穎等國手搭乘經濟艙出征東京奧運，商務艙座位卻給了隨行官員，引爆國人不滿，有網友翻出總統蔡英文2016年曾承諾選手、教練出國比賽都是以坐商務艙為原則。不過，民進黨北市議員許淑華則指問題出在體育署組織編制，影響了台灣體育再造與發展，而源頭是馬政府時期進行組織改造，把原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署。

許淑華20日在臉書表示，體育署發生嚴正疏失非常不應該，此是確實該深刻檢討、該負責就負責，蔡英文過去已承諾選手與教練參加重要國際賽事，會以坐商務艙為原則，這部分日後應明訂國際大型賽事讓選手坐商務艙，讓國手獲得最好的照顧，但經濟艙事件沒必要演變為政治口水。

「對於某些在野黨的民代名嘴藉此做文章，甚至有黨團幹部拿選手下榻的飯店來批評，我非常不以為然，讓選手們的用心被口水淹沒對於台灣體育一點幫助也沒有。」許淑華強調，此時應全力支援國手征戰為第一優先，並藉此深切檢討體育署的定位，凡事回歸理性的政策討論才有意義。

許淑華指出，事實上，國際體育趨勢與產業發展快速，台灣的體育署卻還只是綁手綁腳的三級機關，現階段體育組織架構早已無法跟上國際潮流，這就是很大的問題。

她認為，馬政府時期進行的組織改造，原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，例如長久以來給選手的交通、出場費、保險費等都常出問題，2016年里約奧運更發生選手自帶泡麵去吃的窘況。

許淑華說，因為體育署組織編制的深層問題，根本性的影響到台灣的體育再造與發展，這才是必須全盤檢討並改革的，據最新消息體育署長張少煕已請辭下台，希望這個事件衍伸的政治口水可以到此為止，並全力支持國手們爭戰東奧。

許淑華表示，也希望日後可以不分政黨，共同加速推動體育署升格為體育部；在蔡英文能在任內推動成功，更是我們支持體育的一項宣示，呼籲各界回歸理性，聚焦體育組織改革的討論，用實際行動來力挺國內運動選手，中華隊加油。

▼許淑華20日臉書發文（點圖可放大／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua ）

▼許淑華20日臉書發文（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua ）

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