▲學生家長發現,女老師趁老公不在邀兒子到家裡。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州38歲女老師胡佛(Julie Kinsey Hoover)被控趁老公不在家時,傳簡訊引誘18歲男學生來家中發生性關係,簡訊內容意外被男學生母親發現,對方2日前往警局報案。

在佛州佩里(Perry)當地基督學院擔任教師的胡佛,8日因與學生發生性關係被警方逮捕。警方表示,男學生的母親氣得跑到警局報案,說她發現胡佛時常趁老公不在家時,想要引誘兒子偷偷過去。

根據簡訊內容,胡佛今年3、4月期間,一直在與這名男學生互傳鹹濕簡訊,而該學生也有選修多堂胡佛所負責的課程,雖然學生年齡已年滿18歲,不過當地法律禁止教職人員與學生之間有任何不當關係。目前胡佛已於9日交保,所任職的學校暫未對外發表回應。

Teacher at Christian school in Perry arrested for sexting with student https://t.co/3Fdod4j4W7