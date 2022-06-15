竹縣+1552　兒童第2劑規劃中…校園集中與社區院所雙管齊下



▲新竹縣今日新增1552例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(15日)新增1552例新冠肺炎本土確診案例，居家隔離2251人，居家照護列管人數6471人。縣府表示，目前已著手規劃兒童疫苗第2劑接種時程，將循第1劑模式採校園集中接種和社區院所接種站雙管齊下。

新竹縣各合約院所、衛生所皆持續提供疫苗接種服務，請民眾多加利用。為鼓勵65歲以上(原住民55歲以上)長者踴躍接種疫苗，針對設籍竹縣長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。



在第2次追加劑(第4劑)部分，目前已開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第1次追加劑間隔5個月後可接種第2次追加劑(即第4劑)。另外，竹縣已陸續安排疫苗公費接種對象-第一類醫事人員第2次追加劑(第4劑)接種作業(依中央建議與第1劑追加劑間隔滿5個月)，竹縣符合對象大約5千人。

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