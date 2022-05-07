4月平板電腦降價榜出爐！月降幅約3％　累計最多降6千　

▲今年第一季的平板電腦需求降溫，價格也跟著下滑。圖為第五代iPad Air 。（圖／翻攝蘋果官網）

記者吳佳穎／台北報導

根據IDC最新研究指出，2021年亞太地區的平板電腦市場年成長 12.9%，達到5,640萬台，預計2022年平板電腦出貨量將成長1.5%。全台灣最大通訊連鎖門市傑昇通信表示，今年Q1行動裝置市場明顯受中國疫情封控及烏俄戰事緊張、高通膨等影響，手機及平板需求明顯降溫，但市場對平板黏著度反而提高，整理4月以來各平板價調整，降價幅度約3％以內，若是上市以來累計，最多降價超過6000元。

此外，台灣自4月起疫情迅速擴散，傑昇通信進一步統計4/1~5/6門市平板銷售價格起伏，彙整至目前平板降價前10名如下：

▲平板電腦降價情況。（圖／傑昇通信提供，點圖放大）

本土疫情自清明連假後越演越烈，當今年4/1首度確診人數破百時，原本各大通路以為能再趁消費券晚鳥優惠，啟動一波換機潮來挽救低迷的消費性電子市場銷量，實際買氣卻不如預期；傑昇通信觀察，主因去年同期在三級防疫政策實施下，民眾受限需掃實聯制QR code、師生停課不停學的遠距教學、企業採居家辦公分流及宅娛樂等剛性需求，致使中階（含入門）手機及萬元內平板銷量倍增，甚至出現價格回漲、供不應求的銷售狀況。

從傑昇通信門市今年4月平板降價資訊來看，整體累計總降幅範圍在6%~30%，月降幅則在3%以內降幅不大，而且今年疫情雖然嚴峻，但因台灣疫苗覆蓋率增加，防疫政策相較去年三級警戒時寬鬆，民眾生活環境開始學習與疫情並存的情況下，平板銷售力道也逐漸放緩，對比去年同期降價幅度增加約12%。

再看本月降價金額、累計總降價金額及總降幅達3成最高的三冠王，是配置12.4吋大螢幕的三星Tab S7 FE，搭配鍵盤滑鼠就變身輕薄筆電，CP值超高，累計總降價金額6,010元，通路售價1萬3,890元。

傑昇通信指出，雖然平板正回歸正常銷售軌道，然而「新機上市，舊機讓路」是消費性電子市場不變的道理，像是本月累計總降價金額次高的Apple iPad Air 4代便是如此，擁有10.9吋的窄邊框螢幕，光機身的繽紛五色還是擄獲不少果粉，更將指紋辨識加回，Touch ID和頂端按鈕合而為一，輕碰就能輕鬆解鎖；傑昇通信指出，即便新機iPad Air 5代開賣，至門市詢問的人依舊不少，雖然官方定價降1千，但在消費者使用行為大同小異時，可入手價格在1萬5,890元，仍較為划算。

另外，比較值得注意的是，平板電腦的發展在疫情下受到重視，因此不再由蘋果或三星專美於前，包含小米、Nokia等品牌也一同分食大餅，傑昇通信認為，隨著疫情引發的e化學習、遠距看診、家庭娛樂和居家工作的重視，對平板的需求仍在，甚至隨著使用年齡層降低及首購者增加，萬元內的入門級平板滲透率相對提高，像是9千有找的小米Pad 5及三星Galaxy Tab A8 LTE，變經常搭配原廠活動而熱銷。

