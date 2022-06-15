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公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

▲陳秀熙說明台灣超額死亡數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙說明台灣超額死亡數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心去年新冠肺炎死亡採「全死因統計」，只要有確診就會納入計算，但今年僅計算經審查認定死因與新冠有關的人數。對此，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今根據相關模型推估，今年1～5月份國內超額死亡3187例，其中約有376人感染死亡未通報。

陳秀熙今於「新冠肺炎科學防疫園地」針對大眾關切死亡黑數部分做出分析。團隊根據指揮中心日前公布之「經審查排除之確診死亡人數」資料推估，自今年5月至6月12日，台灣Omicron「死亡未通報率」約為12%，即目前可能約有376人感染死亡未通報。但陳秀熙也說，在住院數如此高的情況下，88%通報正確率仍屬高規格。 

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陳秀熙指出，超額死亡的定義，是觀察全死因死亡數(Observed)減去預期全死因死亡數(Expected)，簡稱「O-E」。在新冠疫情的衝擊下，各國皆可能因為疫情本身及各種不同因素，包含就醫延遲、醫療降載下就醫延遲、經濟困難造成就醫可近性影響及年齡人口老化數目急增等等，打破原有族群的死因分佈與速率，使得觀察死亡數超過預期死亡數，而有超額死亡情形。

▲陳秀熙說明台灣超額死亡數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙說明台灣Omicron疫情下背景死亡評估。

而台灣因近十年來，正面臨戰後嬰兒潮的影響，疾病負擔相當大，因此在計算預期死亡數時，就必須考慮此因素，意即，能否妥善照顧56至75歲戰後嬰兒潮545萬人口，對超額死亡和新冠死亡率有極大影響。陳秀熙建議，跨國比較時，應著重與同受戰後嬰兒潮影響的日、韓、新加坡比較。

團隊實際估算台灣去年Delta疫情與今年Omicron疫情的超額死亡。結果顯示，2020至2021年「O-E」是負941人，表示Alpha及Delta疫情未造成超額死亡。2022年1至5月的Omicorn疫情，「O-E」則是3187人，1至3月405人、4月16人、5月2765人。但他也強調，全世界幾乎沒有國家在Omicron流行後有負超載死亡，主要原因都非疫情因素，而是間接傷害造成。

▲陳秀熙說明台灣超額死亡數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲台灣超額死亡數低於其他國家。

和他國實際比較後發現，香港1月至5月的超額死亡比例最高為38％，南韓為25％，紐西蘭與日本分別為9％及5％，台灣僅有4％；再對照同樣受戰後嬰兒潮影響的日本、新加坡、南韓，皆可看出，在全世界國家中，相較於亞洲鄰近國家，台灣屬於低超額死亡。

陳秀熙表示，藉此實證分析可得知，國內近9成正確高死亡通報率，顯示台灣對Omicron疫情死亡偵測及登記，仍屬高規格通報系統。

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