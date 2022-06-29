估全台單日確診數跌破0.12%　學者揭「大流行→地方流行」5關鍵

▲陳秀熙推估，全台各縣市的單日新增個案數下降至0.09%~0.12%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙預估，全台各地6月底單日確診數，將分別下降至0.09%~0.12%，已符合世界走向地方流行開始的數值，直言「台灣可以考慮地方流行時代到臨。」只要達成5大條件，就有望恢復新常態生活。

陳秀熙今（29日）在「新冠肺炎科學防疫園地」分析本土疫情，預估6月底後，各縣市疫情便已走向地方流行。北北基桃以及台中、台南、高雄地區單日新增個案跌至0.11%～0.12%，相當於萬例以下；竹竹苗宜花東及雲嘉屏地區則跌至0.09%~0.10%，換算下來每日新增不到4000人。

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至6/24為止，國內抗病毒藥物治療使用率65%，中症率降了73%、重症率降了45%、死亡率也降了42%。整體而言，陳秀熙建議，台灣已可走向地方流感化監測。

▲陳秀熙提出大流行走向地方流行的5大關鍵。

不過，陳秀熙也說，要從大流行走到地方流行須注意5大關鍵：

1. 社區免疫保護

陳秀熙表示，由於國人施打的皆為第一代疫苗，對於Omicron或BA.4、BA.5已無法再達成群體免疫。不過台灣在經疫苗追加劑施打率高的情況下，仍會形成免疫防火牆，尤其年輕族群為替整個社區提供免疫保護力，有助於疫情曲線下降。

2. 追加劑及次世代疫苗

若追加劑及次世代疫苗能夠發展，讓疫苗失效者再度得到疫苗保護，社區防火牆也會逐漸加強，有機會從大流行變地方流行。

3. 新型變種病毒交叉保護

在走向地方流行的過程中，新型變種病毒如BA.4、BA.5是最大的變數及難題。不過陳秀熙說，只要追加劑施打速度夠快、快速形成免疫防火牆、加上次世代疫苗的提前部屬，就可交叉保護防止新型變種病毒侵襲，並減低中重症、幫助疫情下降，「這點跟全世界趨勢都一樣。」

4. 中重症監視

若要降低中重症比率，就要靠良好的社區流感監測化，配合社區流感監測化，回歸到正常的通報體系，可使中重症及超額死亡數減少。

5. 抗病毒藥物及醫療照護

陳秀熙表示，若再配合適當的抗病毒藥物及醫療照護措施，逐漸調整醫療量能，讓大家能漸漸適應，就有望減低中重症和超額死亡的問題。

陳秀熙認為，若能達到上述5大條件，就可讓防疫能力正常化、進行地方流行監測。如此，才有機會使醫療能量回歸正常，減少超額死亡情形，讓民眾恢復新常態生活。