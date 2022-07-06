本土疫情收斂！公衛專家估：8月底確診有望跌破萬例「可降級監測」

▲台灣本土疫情逐漸收斂，學者估8月底確診人數可望降至萬人以下。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣本土疫情逐漸收斂，有助於走向地方流行，若能採取世界衛生組織的「過渡期」監測建議，8月底確診人數可望降至萬人以下。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，從疫情、中重症個案以及疫苗、藥物、快篩使用等情形來估算Omicron解封指標，評估台灣「地方流行」的可行性。

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陳秀熙指出，過去COVID-19「大流行」期間，以第5類傳染病法規範，包含NPI（如戴口罩）、境外管制等限制，在疫情受控制後，各國開始考慮恢復新常態生活，從「大流行」走向「地方流行」；世界衛生組織也提出過渡期流行監測及建議，期望COVID-19能走入第4類傳染病，轉以社區監測疫情，解除NPI及境外解封，去除污名化並達到醫療正常化。

至於台灣本土疫情是否受控制並進入流行監測過渡期，陳秀熙觀察，目前台灣各區流行逐漸收斂至地方流行指標（0.1至0.2%）；進一步區分不同年齡族群，0至19歲及20至49歲每日感染率收斂至0.2%，50至69歲及70歲以上收斂至0.1至0.15%，各區疫情皆受到控制。

陳秀熙提到，台灣中重症及死亡也有下降趨勢，考量疫情、中重症個案、存活率、抗病毒藥物使用率及效益、疫苗基礎劑與追加劑施打及效益、快篩準確度等指標後，推估台灣7月初解封指數為0.4，7月底會降至0.3，皆低於「Omicron解封指數0.5」的標準，有助於走向地方流行。

但陳秀熙也提醒，大流行期間造成的醫療能量緊縮問題仍不容忽視，若持續未能改善，台灣7至8月超額死亡仍可能達10%至15%；台灣若能採取世界衛生組織提出的從「大流行」到「地方流行」的過渡期監測政策，能有助於疫情控制且避免超額死亡。

陳秀熙表示，依模型推估，在未考慮「過渡期」監測政策下，台灣走入地方流行後，7月底每日感染人數約2萬7126人，8月底降至2萬3469人；若能採取「過渡期」監測政策，7月底每日感染人數可降至1萬2738人，8月底可降至6426人。