　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

九家民營電廠聯合拒絕與台電協商售電費　重罰63.2億確定

▲▼最高行政法院大廈,臺灣臺北地方法院臺北簡易庭,最高行政法院（圖／資料照）

▲最高行政法院自為判決，改判公平會裁罰有理。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

麥寮汽電股份有限公司等9家民營電廠，因為聯合拒絕與台電協商調整購售電費率，2013年遭「公平交易委員會」裁罰63.2億元。9家公司提出行政訴訟，一審到更二審均判公司勝訴免罰。但公平會上訴最高行政法院後，最高行政法院自為判決，改判必須裁罰63.2億元，全案確定。

本案源於經濟部因民眾抗爭無法順利興建電廠，致國內電力不足，遂於1995年起，共分3階段4梯次開放民間經營電廠。目前國內通過審核並實際運轉之民營電廠自1999年起依次有麥寮汽電股份有限公司、長生電力股份有限公司、和平電力股份有限公司、新桃電力股份有限公司、國光電力股份有限公司、嘉惠電力股份有限公司、森霸電力股份有限公司、星能電力股份有限公司、星元電力股份有限公司等9家民營發電業者（Independent Power Producer，下稱IPP業者或IPP）。

而中油自2006年12月22日起陸續調漲發電用天然氣價格，導致國光公司、長生公司、嘉惠公司、新桃公司、森霸公司、星能公司等6家公司，聯名向台電要求修訂PPA之燃料成本（費率）調整機制。經過會議後，雙方同意將燃料成本（費率）調整機制修訂為按即時反映調整機制，且雙方未來應就影響購電費率之各項因素（如利率、折現率）繼續協商，以符合購售電價格之公平性及合理性。

不過2008年間，雙方又進行3次「IPP購電費率隨利率浮動調整機制協商」會議，但都無法達成建立購售電費調整機制之協議。台電也在2012年間請經濟部介入協商，但仍無結果。甚至9家電廠還組成「臺灣民營發電業協進會」，達成彼此不與台電完成調整購售電費率之合意，「以拖待變」，聯合拒絕與台電協商。行政院「公平交易委員會」2013年3月15日，依照違反《公平交易法》「禁止聯合行為」相關規定開出罰單，對9家電廠重罰63億2千餘萬元。9家電廠不服，訴願敗訴確定後，提出行政訴訟。

台北高等行政法院一審到更二審間，均判決9家電廠勝訴，不需繳交罰鍰。公平會上訴最高行政法院，最高行政法院自為判決，撤銷北高行的更二審判決，改判公平會勝訴。

最高行政法院改判理由指出，9家IPP業者在2010、2011年間，於發電市場市占有率總和近19％；且9家IPP業者賣給台電的電力更占台電外購電力76％，足見9家IPP業者對國內發電市場之供給具不可或缺之地位。因此各IPP業者藉聯合行為採取一致性行動，避免競爭風險，使市場無法透過競爭機制之運作而自然達到最適狀態，因此9家IPP業者聯合拒絕與台電協商，自屬限制IPP業者間與競爭有關之事業活動，足生使市場供需功能受到影響之危險，就是違反《公平交易法》的聯合行為。因此最高行政法院認為公平會裁罰有理，改駁回電廠起訴，全案確定。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
男星被宣告「四肢將漸凍」　苦讀2年獲碩士學位嘆：跟時間賽跑
「這類人」最能抵禦BA.5　最新研究：抗體最多
快訊／高雄熱到爆卻停電了！　8391戶受影響
4例BA.5入侵台灣！傳染力高1.2倍　現有疫苗效力曝
台南婚宴「超浮誇水果塔」下重本！　2亮點驚呆北部人：羨慕慘
高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　死前控訴男友內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗縣公布5大違規超載路段　即日起啟動1個月大執法

被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人　新北市議員回應了　

控謝龍介散布黑函+不實指控　台南經發局長陳凱凌提吿

九家民營電廠聯合拒絕與台電協商售電費　重罰63.2億確定

疫情宅家上網釀個資破口　狂接投資詐騙電話...刑大曝3招防詐

人夫斗內直播主出遊摟腰、打屁股　她辯「粉絲福利」判賠20萬

怕遲到被長官罵+扣薪！女職員找同事幫打卡　被抓包2人都完了

高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　死前短暫清醒控訴男友內容曝

嘉義市正副議長涉超貸詐欺！均判1年5月　喊話：上訴捍衛清白

4惡少幹的！行竊失風偷變搶　竹東阿公慘遭痛打「滿牆血手印」

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

苗栗縣公布5大違規超載路段　即日起啟動1個月大執法

被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人　新北市議員回應了　

控謝龍介散布黑函+不實指控　台南經發局長陳凱凌提吿

九家民營電廠聯合拒絕與台電協商售電費　重罰63.2億確定

疫情宅家上網釀個資破口　狂接投資詐騙電話...刑大曝3招防詐

人夫斗內直播主出遊摟腰、打屁股　她辯「粉絲福利」判賠20萬

怕遲到被長官罵+扣薪！女職員找同事幫打卡　被抓包2人都完了

高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　死前短暫清醒控訴男友內容曝

嘉義市正副議長涉超貸詐欺！均判1年5月　喊話：上訴捍衛清白

4惡少幹的！行竊失風偷變搶　竹東阿公慘遭痛打「滿牆血手印」

韓首位AI男偶像公開！「車銀優＋門面綜合體」最強神顏爆熱議

苗栗縣公布5大違規超載路段　即日起啟動1個月大執法

烏克蘭難民住「過濾營」！　60歲老婦被逼脫衣驗身：只能看他挨揍

被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人　新北市議員回應了　

網羅測試會教練團？　台鋼：不排除任何可能

敲碗成功！　《捍衛戰士》重啟場次「今晚6點搶票」

三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

ET民調／林智堅滿意度69.7%！下一棒？　沈慧虹、鄭宏輝支持曝光

替4人評分！柯文哲想和陳時中喝酒　不知道蔣萬安優點「長得帥而已」

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

社會熱門新聞

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

PLG鋼鐵人張伯維醉駕！現身派出所洗警車

恩恩爸要求「沒辦法派車」　消防局回應了

《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死

出軌同事想分手...人妻被拉到廁所指侵

即／司機慘被斷頭　勞檢處：勒令停工

重逢老同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫一聽綠炸

即／台中吊臂架傾倒猛砸堆高機　男頭部重創當場死亡

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

更多熱門

相關新聞

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

蘇建和案在刑事法庭折騰近二十年，終於判決無罪，但平冤了卻非終點，如今還面臨著可能要賠償受害者家屬。既然殺人罪不成立，因被控殺人而來的附帶民事賠償為何還可以成立？同一個案件，《刑法》與《民法》竟是兩套系統，反複折磨人民。

李永然／台灣宗教自由報告

李永然／台灣宗教自由報告

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

上尉侵占公款8萬4千　判刑5年定讞

上尉侵占公款8萬4千　判刑5年定讞

國中女偕男友拍不雅片　院檢不同調

國中女偕男友拍不雅片　院檢不同調

關鍵字：

法律人權民營電廠台電協商聯合行政訴訟最高行政法院公平會

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

無敵星星沒用！　護理師3度確診

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面