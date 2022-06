找出「最省路線」！Google Map新功能　自動計算過路費金額

▲Google Map自動計算過路費。(圖/取自Google Map推特)

記者陳俐穎/綜合報導

Google Map是許多人出外旅行、工作的好幫手,現在Google也推出了新的功能,除了幫忙用路人規劃路線之外,也會自動計算過路費用,也能自動計算「最少過路費」的路線,幫助交通快速、省錢。

此次更新iOS與安卓系統都適用,不過目前因為受制於各國家公路的收費模式,需仰賴相關機關正確訊息,僅有部分國家搶先開放,其中包括美國、印度、印度尼西亞和日本的 2,000 條收費公路。不過Google官方也表示,未來會很快的在其他國家開放。

此項新功能需要手動開啟設定,不過目前由於台灣還不支援,因此根據Google的官方推特中,可以在Google Map設定中找到相關的選項,也可自由選擇是否開啟。

雖然這是很方便的新功能,但需要注意,Google Map還不能顯示個別收費公路的價格。只會獲得「完整路線」的價格預估,也就是說目前還沒辦法辨別單一公路的收費價格,不過外媒9to5google認為,至少Google推出了此項新服務,是朝正確方向邁出一步。

For the planner friend: this new feature is for you.