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地標被更名要怎麼辦？Google：證實是商家就能自行變動

▲富邦產險公司先前被改名，目前已恢復正常。（圖／取自Google）

▲富邦產險公司先前被改名，目前已恢復正常。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／台北報導

近期染疫人數直線上升，也引發保險爭議，先前富邦產險等公司由於許多因素而不給予理賠，引發民眾不滿，因此就有民眾上Google Map將其名稱改為「富邦產險輸不起總公司」。而若遇到名稱被更改的情況，Google也回應表示，商家所有者可以直接對資訊進行管理。也就是說只要確認是擁有者更改，就可以將名稱改回來。

這次引發爭議的富邦產險被改為「富邦產險輸不起總公司」，此外，金管會也成為網友洩憤、改名的標的，一度被改為「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，不過現在已經恢復正常。

由於Google Map是許多人認路、導航的重要工具，因此若是重要地標被更改後，可能會造成導航等交通的困難。對此Google表示，商家擁有者在新增或聲明商家擁有權、並驗證商家檔案後，可以透過 Google 搜尋、Google 地圖，直接對商家資訊進行管理，包括選擇接受、放棄或編輯更新的資訊。

翻閱Google的使用指南，要在「在 Google 上驗證商家」，則需要在 Google 上新增商家檔案或聲明商家檔案擁有權。瞭解如何聲明商家檔案擁有權。當新增商家檔案或聲明商家檔案擁有權時，會提供一或多種驗證方法，例如電話、簡訊、電子郵件和影片。

Google也說明「如何新增 Google 商家檔案或聲明商家檔案擁有權」，只要將商家資訊新增至 Google 地圖、Google 搜尋和其他 Google 服務，在 Google 上建立商家檔案或取得其存取權，就可以管理商家資訊在各項 Google 服務中顯示的方式。

最後，若商家資訊遭到更改，Google 會採用使用者回報的資訊和授權內容等多種來源的資訊，以盡量確保商家檔案的正確性。如果資訊來源回報商家檔案資訊不正確或過時，商家檔案就會收到來自 Google 的資訊更新。

Google 表示隨時都可能會更新商家檔案資訊。這些更新過的資訊會即時顯示在 Google 地圖、Google 搜尋及其他 Google 服務中。可以選擇接受、捨棄和取代，或編輯 Google 資訊更新。

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