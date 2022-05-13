Google Map推沉浸式實景功能　5大城市搶先用

▲Google Map將增加AI新功能，可用沉浸式實景功能觀看圖中西敏寺，是以數十億張街景服務和空拍圖合成。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

Google 地圖副總裁 Miriam Daniel表示，過去幾年，Google 地圖投入許多資源強化人工智慧（AI）技術，今(2022)年 I/O 大會上公布 AI 最新進展正徹底改變 Google 地圖的新方式，包括，將有「沉浸式實景功能」，會率先在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚將陸續在更多城市可使用；還有「找到最省油路線」，以及在喜愛的第三方應用程式中，能使用「實景功能魔術」。

身歷其境的直覺式地圖體驗

Miriam Daniel 說，因為電腦視覺和 AI 的進步所賜，Google開發全新的方式來探索 Google 地圖，將數十億張街景服務和空拍圖融合在一起，架構出豐富的數位模型。

新的沉浸式實景功能，能讓用戶體驗鄰近地區、地標、餐廳和熱門景點，並在親身造訪前就能擁有身歷其境的感受。所以，無論是想走訪新景點、發掘秘境，都可以在出發前透過沉浸式實景功能，獲得充分資訊再做出決定。

舉例來說，用戶只要搜尋一下，就能在虛擬實境中近距離俯瞰西敏寺大教堂的鄰近地區，還有像大笨鐘這樣令人讚嘆的建築。

Google 地圖還會在圖像加疊實用的資訊，用戶可以拉動時間滑桿，查看該區域在不同時段或天氣下的樣貌，還能查看附近人潮擁擠的熱點。要是想找地方吃午餐，滑到地面的那一層，就能探索附近的用餐地點，也可以查看實用資訊，像是即時交通的繁忙度和附近路況等，甚至可以在預約之前，快速看一下餐廳的內部實景感受氛圍。

Google表示，這項功能幾乎可以在任何手機和裝置上運作，沉浸式實景功能將率先在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚也將陸續在更多城市推出。

環保路線更新

Miriam Daniel 表示，最近Google在美國和加拿大推出了「環保路線」功能，讓使用者在尋找駕駛路線時能看見並選出最省油的路線。這項功能推出以來，使用者運用環保路線的路程已達 860 億英里，碳排放量減少超過 50 萬公噸，等於路面行駛的車輛少了 10 萬台，這項功能將陸續在歐洲及更多地方推出。

▲AR技術，可讓開發人員利用。（圖／Google提供）

在最喜愛的應用程式中享受實景功能的魔力

Miriam Daniel 指出，另外實景功能運用擴增實境（AR）技術，在地圖內顯示你的周遭環境並以箭頭指引路線，幫助用戶在閒逛途中掌握方向，特別是在動線複雜的室內區域，例如機場、購物中心和火車站，這個功能尤其實用。藉助全域定位（global localization）這項以 AI 為基礎的技術，Google 地圖能夠在幾秒鐘內為用戶指示方向。

為了讓 Google 地圖造福更多使用者，推出了新的 ARCore Geospatial API，讓世界各地的開發人員都能利用這項技術。

目前已經有許多開發人員，運用 ARCore Geospatial API 打造更實用的應用程式，讓數位和實體世界之間能夠更輕鬆的同時互動。

共享電動交通工具業者 Lime 就嘗試使用這個 API 打造服務，幫助倫敦、巴黎、特拉維夫、馬德里、聖地牙哥和波爾多的駕駛，輕鬆找到電動自行車和電動滑板車的停車位；Telstra 和 Accenture 則利用這個 API，協助到墨爾本 Marvel Stdium 觀看體育賽事和演唱會的觀眾，尋找座位、販賣部和洗手間。

另外，DOCOMO 與 Curiosity 也使用 ARCore Geospatial API 開發了一款新遊戲，讓玩家帶著機器人同伴，在東京鐵塔等東京著名地標前與虛擬惡龍搏鬥。現在 Geospatial API 已全面開放使用，凡是位在街景服務支援國家/地區的 ARCore 開發人員都可採用。