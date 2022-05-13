　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Map推沉浸式實景功能　5大城市搶先用

▲Google Map將增加AI新功能。（圖／Google提供）

▲Google Map將增加AI新功能，可用沉浸式實景功能觀看圖中西敏寺，是以數十億張街景服務和空拍圖合成。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

Google 地圖副總裁 Miriam Daniel表示，過去幾年，Google 地圖投入許多資源強化人工智慧（AI）技術，今(2022)年 I/O 大會上公布 AI 最新進展正徹底改變 Google 地圖的新方式，包括，將有「沉浸式實景功能」，會率先在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚將陸續在更多城市可使用；還有「找到最省油路線」，以及在喜愛的第三方應用程式中，能使用「實景功能魔術」。

身歷其境的直覺式地圖體驗

Miriam Daniel 說，因為電腦視覺和 AI 的進步所賜，Google開發全新的方式來探索 Google 地圖，將數十億張街景服務和空拍圖融合在一起，架構出豐富的數位模型。

新的沉浸式實景功能，能讓用戶體驗鄰近地區、地標、餐廳和熱門景點，並在親身造訪前就能擁有身歷其境的感受。所以，無論是想走訪新景點、發掘秘境，都可以在出發前透過沉浸式實景功能，獲得充分資訊再做出決定。

舉例來說，用戶只要搜尋一下，就能在虛擬實境中近距離俯瞰西敏寺大教堂的鄰近地區，還有像大笨鐘這樣令人讚嘆的建築。

Google 地圖還會在圖像加疊實用的資訊，用戶可以拉動時間滑桿，查看該區域在不同時段或天氣下的樣貌，還能查看附近人潮擁擠的熱點。要是想找地方吃午餐，滑到地面的那一層，就能探索附近的用餐地點，也可以查看實用資訊，像是即時交通的繁忙度和附近路況等，甚至可以在預約之前，快速看一下餐廳的內部實景感受氛圍。

Google表示，這項功能幾乎可以在任何手機和裝置上運作，沉浸式實景功能將率先在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚也將陸續在更多城市推出。

環保路線更新

Miriam Daniel 表示，最近Google在美國和加拿大推出了「環保路線」功能，讓使用者在尋找駕駛路線時能看見並選出最省油的路線。這項功能推出以來，使用者運用環保路線的路程已達 860 億英里，碳排放量減少超過 50 萬公噸，等於路面行駛的車輛少了 10 萬台，這項功能將陸續在歐洲及更多地方推出。

▲AR。（圖／記者吳佳穎攝）

▲AR技術，可讓開發人員利用。（圖／Google提供）

在最喜愛的應用程式中享受實景功能的魔力

Miriam Daniel 指出，另外實景功能運用擴增實境（AR）技術，在地圖內顯示你的周遭環境並以箭頭指引路線，幫助用戶在閒逛途中掌握方向，特別是在動線複雜的室內區域，例如機場、購物中心和火車站，這個功能尤其實用。藉助全域定位（global localization）這項以 AI 為基礎的技術，Google 地圖能夠在幾秒鐘內為用戶指示方向。

為了讓 Google 地圖造福更多使用者，推出了新的 ARCore Geospatial API，讓世界各地的開發人員都能利用這項技術。

目前已經有許多開發人員，運用 ARCore Geospatial API 打造更實用的應用程式，讓數位和實體世界之間能夠更輕鬆的同時互動。

共享電動交通工具業者 Lime 就嘗試使用這個 API 打造服務，幫助倫敦、巴黎、特拉維夫、馬德里、聖地牙哥和波爾多的駕駛，輕鬆找到電動自行車和電動滑板車的停車位；Telstra 和 Accenture 則利用這個 API，協助到墨爾本 Marvel Stdium 觀看體育賽事和演唱會的觀眾，尋找座位、販賣部和洗手間。

另外，DOCOMO 與 Curiosity 也使用 ARCore Geospatial API 開發了一款新遊戲，讓玩家帶著機器人同伴，在東京鐵塔等東京著名地標前與虛擬惡龍搏鬥。現在 Geospatial API 已全面開放使用，凡是位在街景服務支援國家/地區的 ARCore 開發人員都可採用。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
全球唯二國家「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國
劇烈梅雨今晚開轟！　放晴時間出爐
阿伯快篩陽「還到他們家吃飯」　媳住院才說！他怒：至少害百人
快訊／楊蕙如稱連勝文「邊罵AZ邊偷打」慘了！　判決出爐
快訊／醫造謠「快篩南送車禍2死」懲處出爐！　本人將出面道歉
最強3寶媽！一家5口剩她沒染疫　曝1打4「戰勝病毒」秘訣
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Map推沉浸式實景功能　5大城市搶先用

一代神機掰了！　外媒曝iPhone 6s等「4款iPhone」恐不支援iOS16

iOS 16即將到來　蘋果先推出iOS15.5準正式版　

郭明錤：蘋果可能放棄Lightning充電　最快明年改採USB-C

iPhone 14傳推出「絕美莫蘭迪紫」！　Pro系列深紫色沉穩又獨特

Pixel 6a沒耳機孔！向蘋果致敬？　外媒推測Google是為這原因

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

臉書「周邊的朋友」將走入歷史　官方曝原因！還有3功能將陸續停用

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

Google Map推沉浸式實景功能　5大城市搶先用

一代神機掰了！　外媒曝iPhone 6s等「4款iPhone」恐不支援iOS16

iOS 16即將到來　蘋果先推出iOS15.5準正式版　

郭明錤：蘋果可能放棄Lightning充電　最快明年改採USB-C

iPhone 14傳推出「絕美莫蘭迪紫」！　Pro系列深紫色沉穩又獨特

Pixel 6a沒耳機孔！向蘋果致敬？　外媒推測Google是為這原因

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

臉書「周邊的朋友」將走入歷史　官方曝原因！還有3功能將陸續停用

普丁心腹梅德韋傑夫發文：俄羅斯受制裁後「世界10點變化」

他見好市多「最頂家電特價」！網認證不後悔：越大台越好

確診在家缺氧？醫曝2招自救「一根吸管」就能解！實測血氧秒飆升

已婚高材生爽吃人夫！他偷前女友裸照讓音樂界都知道　下場出爐

疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

《空氣殺人》毒害南韓近千萬民眾　上演韓版《永不妥協》

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

老公兒子同時過世打擊太大　竟被婆婆罵「殺人兇手」趕出門

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

游錫堃再提「一邊一國論」　國台辦痛批「臭名昭著、言論荒謬」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

3C家電熱門新聞

iPhone 14傳推出「絕美莫蘭迪紫」！　Pro系列深紫色沉穩又獨特

iOS 16即將到來　蘋果先推出iOS15.5準正式版　

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

一代神機掰了！　外媒曝iPhone 6s等「4款iPhone」恐不支援iOS16

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

實測數據大公開　連待機都在省電

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

郭明錤：蘋果可能放棄Lightning充電　最快明年改採USB-C

Google Map推沉浸式實景功能　5大城市搶先用

臉書周邊的朋友將走入歷史　還有3功能將停用

更多熱門

相關新聞

開啟Google Maps定位老公　新婚妻慘了

開啟Google Maps定位老公　新婚妻慘了

高雄一名趙姓女子（29歲）去年1月與巫姓男子結婚，但為了掌握老公的行蹤，她在婚前就偷偷開啟巫男手機裡Google Maps中「位置資訊分享」功能，將巫男的位置「永遠」分享給她，藉此追蹤巫男行蹤。婚後不久，巫男發現自己被定位，憤而提告，兩人也在撕破臉後離婚，高雄地檢署偵查後，趙女無故窺視巫男非公開行蹤，今依妨害秘密罪將趙女起訴。

Google Maps增新功能　可挑不擠地鐵、支付街邊停車

Google Maps增新功能　可挑不擠地鐵、支付街邊停車

龍山寺地下街申請29日復業被擋　柯文哲：我們是用數字管理的政府

龍山寺地下街申請29日復業被擋　柯文哲：我們是用數字管理的政府

台南公66長興生態公園Google Map找不到

台南公66長興生態公園Google Map找不到

Google街景見毛臉直盯　租客問：有養柴犬？

Google街景見毛臉直盯　租客問：有養柴犬？

關鍵字：

Google Map沉浸式實景

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面