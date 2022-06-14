南極地底竟藏隱秘世界！　科學家鑽洞驚見「神秘小蝦」

▲科學家最近在南極發現了一個新的生態系統。（圖／翻攝自NIWA官網）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭科學家最近在南極發現了一個神秘的「隱秘世界」，當地一條地下河中，居然存在著人類前所未見的生態系統。研究人員指出，這個生態系統對當地應該非常重要，「這個發現絕對是個巨大的驚喜」。

據《獨立報》報導，羅斯冰架（Ross Ice Shelf）是南極洲最大的冰架，它的面積超過了50萬平方公里，相當於整個法國的面積。最近，科學家在羅斯冰架下方發現一個教堂般大小的洞穴，還在洞穴裡找到一個完整的生態系統，有著一群看起來像小蝦子一樣的神秘生物。

▲科學家鑽過冰層、進入河道後，突然發現相機裡擠滿了像是龍蝦或螃蟹的小生物。（圖／翻攝自NIWA官網）

紐西蘭國家水資源和大氣研究機構（NIWA）的史蒂文斯（Craig Stevens）指出，他們當時正在進行氣候變遷與冰架融化的相關調查；當他們鑽過冰層、進入河道後，突然發現相機裡擠滿了像是龍蝦或螃蟹的小生物，「我們原本以為是相機出了問題，直到我們移焦後，才發現原來這是一群5毫米大小的節肢動物」。

他表示，「我們過去曾在冰架的其他地方做過很多實驗，因此我們原本以為我們已經掌握了當地情況，這個新發現無疑是一個巨大的驚喜。」史蒂文斯解釋，這些生物的出現，意味著當地有一個重要的生態系統。