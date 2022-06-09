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南極新降雪中首度發現「微塑膠」！　恐加速融雪、危害動植物

▲▼羅斯冰架（Ross Ice Shelf）為南極洲最大冰架。（圖／達志影像／newscom）

▲ 羅斯冰架為南極洲最大冰架。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭研究人員在南極洲剛降下的雪中驗出微塑膠（microplastic），這種比米粒還小的塑膠微粒此前曾在南極海冰及地表水中發現，卻是首次在新降雪中找到，恐怕加速冰雪融化及危害動植物，對南極洲獨特的生態系統構成威脅。

根據《衛報》，這項研究由紐西蘭坎特伯雷大學博士生艾夫斯（Alex Aves）進行，由雷維爾博士（Laura Revell）指導，結果發表於科學期刊《冰凍圈》（Cryosphere）。

艾夫斯2019年自俄羅斯收集雪樣本，以確定微塑膠是否已從大氣轉移至雪中。在此之前，南極洲很少有這類研究。

雷維爾說明，他們原先樂觀認為，不會在這麼偏遠且原始的地方找到任何微塑膠，未料南極洲最大的羅斯冰架（Ross Ice Shelf）19個樣本中全都發現微塑膠。艾夫斯指出，「令人難以置信的是，在南極新雪中發現微塑膠表明，就連世界上最偏遠的地區也存在塑料污染。」

艾夫斯發現，每公升融雪中平均有29個塑膠微粒，高於羅斯海（Ross Sea）及南極海冰此前的海洋塑膠微粒濃度。羅斯島（Ross Island）、紐西蘭南極科學考察站斯科特基地（Scott Base）、南極洲最大科學研究中心麥克默多站（McMurdo Station）附近採集到的樣本塑膠微粒濃度更高，幾乎達到偏遠地區的3倍。

此次研究發現13種不同類型的微塑膠，其中最常見的為聚對苯二甲酸乙二酯（PET），通常用於製造飲料罐及衣服。

雷維爾指出，大氣模型顯示，這些微塑膠可能在空氣中飛行數千公里，但也有可能是人類在南極洲製造塑膠足跡，「我們在一張照片中發現一些基地周圍用來指路的旗子，顏色與我們在環境中發現最常見的彩色微塑膠相符。」

從珠穆朗瑪峰山頂到海洋深處都發現塑料污染，而人們會在不經意下吸入或吃下微塑膠，且最近一項研究發現，這種塑膠微粒會損害人體細胞。

雷維爾先前的研究則表明，大氣中的微塑膠會吸收地球釋放的輻射，導致氣候變化，而冰表面的黑色微塑膠會吸收陽光，導致局部暖化，且對動植物也有害，「我們仍在了解許多有關其影響的資訊，但就目前所知，情況不是太好。」

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