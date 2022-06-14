芒果樹未移植延宕台20乙線拓寬　監院要公路總局、南化區公所檢討

▲台20乙線0K+000至2K+680道路拓寬工程。（示意圖／台水提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員陳景峻等人14日表示，交通部公路總局未積極尋求台20乙線6K+200至6K+860段道路拓寬的解決方式，而且未儘速完成芒果樹移植，導致拓寬改善工程延宕，監察院促請交通部公路總局及台南市南化區公所檢討辦理。

監察院透過新聞稿說明，台20乙線（左鎮至南化）拓寬改善工程全線共分6標，交通部公路總局自2009年7月至2019年3月共完成5標工程，僅剩下6K+200至6K+860段未拓寬。

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳表示，本案經函詢、現場履勘及詢問相關機關發現，台20乙線在1979年就經過台灣省政府公告，計畫寬度為20公尺，交通部公路總局在1994年辦理路線規劃時，沒有將6K+200至6K+860段（南化國小至青果市場前）預留道路狀況納入考量。

監委指出，公路總局在2000年辦理徵收時，再度錯失改正機會，導致多年來因民眾不斷陳情抗爭，而暫緩辦理該路段拓寬工程，公路總局一再聲稱「考量全線路寬一致」、「若縮減部分路寬，恐增加行車之危險性」等，未積極尋求道路拓寬的解決方式，反而使該路段成為全線瓶頸，並影響道路排水功能，核有怠失。

監委再指，交通部公路總局已經就本案6K+200至6K+860段拓寬事宜，研擬解決方案，並且提出相關評估報告及圖說，台南市南化區公所也已經函送路肩芒果樹移植計畫書，然而老樹移植約需要耗時半年至1年，而且該路段未來無論採何種方式拓寬，芒果樹皆須移植。

監委表示，交通部公路總局與台南市南化區公所，應該儘速完成芒果樹移植事宜，並且召開協調會議取得當地居民共識，以利後續工程推動，促進台20乙線整體交通順暢。