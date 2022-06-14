台東首度為全縣小一新生設計專屬書包　讓孩子安全又活力上學

▲台東首度為全縣小一新生設計專屬書包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

學齡前幼童轉換到學齡期，家長或幼童對於國小開學日既期待又擔心，台東縣長饒慶鈴以結合台東元素及美學設計為出發點，首次提供符合實用需求且兼具人體工學又輕巧的護脊書包，於各幼兒園畢業典禮時，贈送全縣應屆畢業生1,678名幼生各1份「小一新生成長禮」。

饒慶鈴表示，此次為了減輕學童長期背負學習教材的身體負擔，以及家長的經濟負擔，特別投入經費，首度為全縣幼生購置書包作為新生成長禮。考量書包使用品質、舒適性，挑選的書包輕量護脊僅660g、背墊為透氣細網，讓悶熱可透過對流排掉，多隔層收納方便且實用性佳，另考量學生安全性，背板設置反光安全貼條，另有安全哨設計，遇到危險立刻吹哨警示，各式功能就是要讓孩子輕鬆背、家長免費心。

縣府教育處說明，此次書包設計特別與台東設計中心合作，結合台東元素及美學設計打造「台東專屬書包」，挑選大地卡其色作為書包本體顏色，耐看且不易髒汙，搭配向陽黃色蓋板，就像太陽升起的晨曦，充滿活力及希望且兼具友善性別，又將台東稻米、熱氣球、海灘及星空等元素，設計成台東孩子專屬的質感布貼，讓孩子看心情布置書包增添趣味。