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高苑、崑山兩科大遭爆違法招生　教部：屬實將嚴懲不貸

▲▼全國私校工會表示，高苑和崑山兩所科大，透過人力仲介違法招生。（圖／全國私校工會提供）

▲全國私校工會表示，高苑和崑山兩所科大，透過人力仲介違法招生。（圖／全國私校工會提供）

記者許敏溶／台北報導

立委范雲在5月初踢爆高苑科大菲律賓生黑工案，教育部將該校列為專案輔導學校，全國私校工會今（14日）表示，教育部證實高苑科大透過人力仲介違法招生，甚至同一仲介也協助崑山科大招生，教育部在今天下午回應，經過查證，確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生，嚴重損及學生權益，至於同一仲介是否也協助昆山科大招生，教育部已請校方限期回覆，若查證屬實將嚴懲不貸。

今年1月中州科技大學烏干達籍血汗學工事件，范雲在5月初踢爆高苑科大新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，教育部查出學生有超時工作狀況，而校方竟要學生謊稱工時合法，屬於不當作為，教育部列為重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據，並將該校列為專案輔導學校，從111學年度起禁止招收境外學生。

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而上述事件經過一個多月，全國私校工會今天召開記者會，指教育部日前已經發函給高苑科大，認為高苑違法透過人力仲介公司JS Contractor（簡稱JS）招收國際產學專班菲律賓生，並向菲籍生收取仲介服務費，已嚴重損害學生權益，同時指出同一仲介也協助崑山科大招生。

▲▼全國私校工會表示，高苑和崑山兩所科大，透過人力仲介違法招生。（圖／全國私校工會提供）

▲全國私校工會表示，高苑和崑山兩所科大，透過人力仲介違法招生。（圖／全國私校工會提供）

教育部則回應，教育部從4月7日起陸續查證，確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生事宜，嚴重損及學生權益，另查出有學校人員引導學生對外表示，每週僅工讀20小時，也屬於不當作為，都一併列計重大行政缺失，納入教育部獎補助扣減重要參據。

教育部指出，高苑科大已經被教育部列為專案輔導學校，111學年度不得招生境外生，且辦理境外學生輔導作業的改善情形，也已列入專案輔導學校解除列管要件之一。

至於崑山科技大學是否經由JS招收新南向產學合作專班學生，教育部指出，已經發函學校查處，並請學校派員到部說明，目前校方表示，是經由姊妹校菲律賓基督教大學（Philippine Christian University，PCU）辦理招生作業，但教育部已要求學校限期查明JS部分並回復，而為了杜絕仲介介入專班招生作業，教育部正持續查處中，且已先行暫停核定崑山科大申請新辦111學年度新南向產學合作國際專班，後續若查出學校確實經由仲介招生，將嚴懲不貸。

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